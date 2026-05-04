Izgledi globalnog tržišta prirodnog tečnog gasa LNG značajno su izmenjeni sukobom na Bliskom istoku, pokazuje najnoviji kvartalni izveštaj Međunarodne agencije za energiju o tržištu gasa. Posledica toga je usporavanje očekivanog talasa nove ponude LNG-a.



Prekid transporta kroz Ormuski moreuz od početka marta stvorio je veliku neizvesnost, uklonivši blizu 20 odsto globalne ponude LNG-a sa tržišta i izazvao nagli porast cena u ključnim regionima uvoza. Tokom perioda intenzivne nestabilnosti u martu, cene prirodnog gasa u Aziji i Evropi porasle su na najviše nivoe od januara 2023. godine, doprinoseći smanjenju potražnje za prirodnim gasom na ključnim tržištima uvoza LNG-a, prenosi Nacionalni energetski komitet Srbije.



Globalna trgovina tečnim prirodnim gasom povećana je za 12 odsto u odnosu na prethodnu ́ godinu u periodu od oktobra do februara, dok su referentne cene u Evropi i Aziji pale za oko 25 odto u istom petomesečnom periodu. Ali, posle početka rata u Zalivu potražnja za prirodnim gasom oslabila je na ključnim tržištima uvoza kao odgovor na više cene, blaže vremenske uslove i mere politike usmerene na smanjenje potrošnje gasa, piše "Politika".



U Evropi je potražnja za prirodnim gasom opala za oko četiri odsto u odnosu na prethodnu godinu u martu, uglavnom zbog jače proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora. Nekoliko azijskih zemalja sprovodi mere za prelazak na druga goriva i na strani potražnje kako bi ograničile upotrebu gasa usred krize snabdevanja.



