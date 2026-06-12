Kompanija Paul Köster GmbH iz Severne Rajne-Vestfalije, koja zapošljava 320 ljudi i proizvodi specijalne mašine za industriju skoro 120 godina, podnela je zahtev za stečaj.

Prema pisanju lista Bild, reč je o porodičnoj kompaniji iz Medebaha koja proizvodi mašine za serijsku proizvodnju, uključujući i za automobilsku industriju - uključujući proizvodnju motora i menjača. Uprkos otvaranju postupka stečaja, poslovanje se za sada nastavlja. Upravni odbor ostaje na čelu kompanije, ali pod nadzorom spoljnog advokata koga je imenovao sud.

"Rano i svesno koristimo samoupravljanje kako bismo bolje pripremili našu porodičnu kompaniju za budućnost na brzo promenljivom tržištu", rekao je izvršni direktor Kristofer Köster za Bild.

Pad porudžbina teško pogađa kompaniju

Glavni razlog za finansijske probleme je nagli pad porudžbina, posebno iz automobilske industrije. Istovremeno, kompanija se suočava sa rastućim troškovima i sve većim pritiskom na cene.

Prema pisanju Bilda, nekoliko redovnih kupaca kompanije Paul Köster GmbH je bankrotiralo u poslednje dve godine, što je dodatno oslabilo njeno poslovanje.

Ovaj slučaj je još jedan pokazatelj koliko se kriza u nemačkoj automobilskoj industriji preliva na dobavljače. Kada proizvođači automobila smanje proizvodnju, odlože investicije ili promene lance snabdevanja, posledice brzo osećaju kompanije koje za njih proizvode mašine, alate i komponente.

Paul Köster GmbH nije nepoznato ime. Tokom decenija, kompanija je izrasla od lokalne zanatske fabrike do proizvođača mašina sa kupcima u Nemačkoj i inostranstvu.

Njene mašine se koriste u proizvodnim procesima koji zahtevaju visoku preciznost, uključujući proizvodnju delova motora i menjača.

Zarade zagarantovane tri meseca Iako je zahtev za stečaj podnet, proizvodnja se za sada nastavlja. Plate zaposlenih su obezbeđene za naredna tri meseca kroz nemački sistem stečaja.

Cilj postupka je stabilizacija poslovanja, očuvanje fabrike u Medebahu i spasavanje što većeg broja radnih mesta. Međutim, ovaj slučaj jasno pokazuje da pritisak na nemačku automobilsku industriju više ne osećaju samo veliki proizvođači, piše tportal.

Sve više su pogođena i mala i srednja preduzeća, koja čine ključni deo industrijskog lanca i bez kojih proizvodnja automobila ne može normalno da funkcioniše.

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