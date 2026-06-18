Jedna od najpoznatijih i najvećih bolnica u nemačkoj saveznoj pokrajini Baden-Virtemberg, Marienhospital u Štutgartu, podnela je zahtev za stečaj, što je izazvalo zabrinutost u nemačkom zdravstvenom sistemu, piše Fenix.

Prema navodima nemačkih medija, u okviru postupka insolventnosti ugroženo je oko 3.000 radnih mesta u više zdravstvenih ustanova koje posluju u okviru grupe Vinzenz von Paul Kliniken gGmbH.

Sud u Štutgartu odobrio je privremenu samoupravu, što znači da bolnica nastavlja da radi pod postojećim rukovodstvom dok traje postupak restrukturiranja.

Bolnica nastavlja rad uprkos stečaju

Iz uprave Marienhospitala poručuju da će pacijenti i dalje dobijati kompletnu medicinsku negu bez prekida.

„Obezbedili smo da ćemo nastaviti da pružamo pun tretman našim pacijentima i da održimo visok standard zdravstvene zaštite“, saopštio je privremeni direktor.

Bolnica ima oko 760 kreveta, zapošljava približno 2.000 radnika i godišnje leči oko 30.000 pacijenata, što je čini jednim od ključnih zdravstvenih centara u regionu Štutgarta.

Ugroženo više zdravstvenih ustanova

Postupak insolventnosti ne odnosi se samo na Marienhospital, već i na povezane ustanove poput Vinzenz klinike, Vinzenz termi i Luize von Marillac klinike.

Ukupno je oko 3.000 zaposlenih obavešteno da je pokrenut stečajni postupak i da sledi period neizvesnosti.

Predstavnici zdravstvenih udruženja upozoravaju da ovaj slučaj pokazuje ozbiljne probleme u finansiranju bolničkog sistema u Nemačkoj.

Kritike na račun zdravstvene politike

Udruženja bolnica u Baden-Virtembergu ocenjuju da je situacija alarmantna i da čak i velike i važne bolnice dolaze u finansijske poteškoće.

„Ova insolventnost je jasan signal da postoje ozbiljni problemi u sistemu finansiranja zdravstva“, poručuju iz strukovnih organizacija.

Slične ocene stižu i od predstavnika lokalnih vlasti, koji upozoravaju da planirane reforme dodatno opterećuju bolnički sistem.

Zašto je Marienhospital važan?

Marienhospital u Štutgartu jedna je od najvećih i najstarijih bolnica u regionu. Osnovan je 1890. godine i danas ima 20 specijalizovanih klinika i 20 interdisciplinarnih centara.

Bolnica je poznata po širokom spektru medicinskih usluga i velikom broju zaposlenih, što je čini jednim od ključnih poslodavaca u južnoj Nemačkoj.

Iako posluje pod verskim pokroviteljstvom Kongregacije sestara milosrdnica, deo je moderne zdravstvene grupacije Vinzenz von Paul Kliniken.

Šta dalje?

Iako bolnica nastavlja da radi, naredni period biće ključan za njenu finansijsku stabilizaciju i očuvanje radnih mesta.

Očekuje se da će postupak restrukturiranja odrediti sudbinu hiljada zaposlenih i budućnost jedne od najvažnijih zdravstvenih ustanova u regionu.

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