Breckle, jedan od najvećih nemačkih proizvođača dušeka sa sedištem u Vajdi, u Tiringiji, podneo je zahtev za stečaj, izveštava magazin Feniks magazin..

Kompanija, koja postoji skoro vek, suočava se sa rastućim troškovima i pritiskom cena od strane trgovaca na malo.

Poslednjih godina Nemačku je pogodio talas stečajeva kakav nije viđen decenijama. Visoki troškovi energije, pad potražnje i odlazak industrije primoravaju kompanije jednu za drugom u stečaj - od automobilskih giganata poput Folksvagena, koji planira da ukine desetine hiljada radnih mesta, do manjih porodičnih preduzeća.

Samo u martu je u Nemačkoj zabeleženo više od 6.000 zahteva za stečaj kompanija i skoro 7.500 ličnih stečajeva. Oko 270 radnika u Breckle Matratzenwerk Weida GmbH strahuje za svoja radna mesta.

Kompanija, koja proizvodi dušeke, tapacirani nameštaj i krevete sa oprugama, namerava da sama prevaziđe krizu kroz samostalno sprovođenje postupka stečaja, a advokat iz Erfurta će nadgledati tok postupka kao preliminarni upravnik.

Skoro 100 godina tradicije je u pitanju Porodična kompanija osnovana 1932. godine u Švabiji odlučna je da se bori za svoj opstanak.

"Troškovi su ponovo porasli od početka godine. Međutim, tržište i dalje nudi veliki potencijal. Uveren sam da zajedno sa našim timom i našim proizvodima možemo iskoristiti ovaj potencijal", rekao je generalni direktor.

Međutim, situacija nije nimalo laka. Prema rečima kompanije, proizvođači su nedavno prijavili dodatne troškove i do 25 procenata, vođene velikom međunarodnom potražnjom i poremećenim lancima snabdevanja.

Istovremeno, Breckle ističe svoju lojalnost domaćoj proizvodnji - na veb stranici kompanije se ističe da "Breckle u Vajdi pridaje veliki značaj stvaranju i očuvanju radnih mesta u Nemačkoj".

Ovo nije prvi udarac za grupu - fabrika u Bitighajm-Bisingenu je zatvorena još u aprilu 2022. godine, što je tada pogodilo 110 radnika. Dodatni pogoni se nalaze u Zelbahu i Beningenu na Nekaru u Baden-Virtembergu.

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