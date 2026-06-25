Ipak, pravna praksa pokazuje da ni uredno sačinjen testament ne predstavlja apsolutnu garanciju da će poslednja volja biti u potpunosti ispoštovana.

Iako je testament potpuno zakonit način raspolaganja imovinom, on može biti predmet sudskih sporova i osporavanja od strane zakonskih naslednika. Najčešći razlozi su zahtevi za ostvarivanje prava na nužni deo ili tvrdnje da ostavilac u trenutku sastavljanja testamenta nije bio poslovno sposoban ili je bio pod uticajem drugih osoba.

Zašto testament može da bude osporen

Nakon smrti ostavioca, naslednici imaju pravo da pred sudom osporavaju testament ukoliko smatraju da postoje zakonski razlozi za to. U praksi se sporovi najčešće vode zbog poslovne sposobnosti ostavioca, autentičnosti testamenta ili prava na nužni nasledni deo.

Zbog toga, čak i kada je testament pravilno sastavljen, nasledni postupak može potrajati godinama ukoliko dođe do sudskog spora.

Ugovor o doživotnom izdržavanju kao sigurnije rešenje

Pravni stručnjaci ističu da je ugovor o doživotnom izdržavanju u velikom broju slučajeva pouzdaniji način prenosa imovine od testamenta, piše Biznis Kurir.

Za razliku od testamenta, ovaj ugovor proizvodi pravno dejstvo po posebnim pravilima i znatno otežava mogućnost kasnijeg osporavanja pred sudom.

Zbog čega je ovaj ugovor teže osporiti

Prednost ugovora o doživotnom izdržavanju ogleda se u strogo propisanoj proceduri njegovog zaključivanja.

Ugovor se zaključuje i overava kod javnog beležnika, koji proverava identitet, volju i razumevanje obe ugovorne strane.

U praksi se često prilaže medicinska dokumentacija ili druga potvrda koja ukazuje na poslovnu sposobnost osobe koja prenosi imovinu.

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Notarska overa i medicinska dokumentacija značajno otežavaju kasnije tvrdnje da ostavilac nije bio svestan svojih postupaka ili da je bio izmanipulisan.

Upravo zbog toga je ovakav ugovor u praksi mnogo otporniji na osporavanje nego testament.

Stručnjaci savetuju oprez

Planiranje nasledstva ne bi trebalo donositi na osnovu pretpostavki ili saveta iz okruženja. Izbor između testamenta, ugovora o doživotnom izdržavanju i drugih pravnih instituta zavisi od konkretne porodične i imovinske situacije.

Zbog toga pravnici preporučuju da se pre donošenja konačne odluke konsultuje stručnjak koji će objasniti sve pravne posledice i pomoći da se izabere rešenje koje najbolje štiti volju vlasnika imovine i smanjuje mogućnost budućih porodičnih sporova.

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