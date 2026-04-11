Poslednji put je broj kvartalnih insolventnosti bio veći u trećem tromesečju 2005, sa 4.771 bankrotom, saopštio je Institut za ekonomska istraživanja u Haleu (IWH).

Bankrotstva sada prevazilaze ona iz finansijske krize 2009, prenosi B92.

Insolventnost je iznenada skočila tokom marta, povećavši se za 71 odsto u poređenju sa prosekom za taj mesec u godinama pre pandemije, od 2016. do 2019, naveo je institut, prenosi dpa.

Prošlog meseca, bankroti u građevinskom i maloprodajnom sektoru, između ostalih, bili su rekordni, prema podacima IWH.

Ipak, manje zaposlenih je trpelo u martu u poređenju sa februarom i martom prošle godine, kažu u institutu, dodajući da su uglavnom manja preduzeća zapala u probleme.

IWH očekuje da će insolventnost ostati visoka u drugom kvartalu. Ključni pokazatelji pružaju malo razloga za optimizam, prema rečima Štefena Milera, šefa istraživanja o bankrotima.

"Moguće je da bi vrlo visoke brojke zabeležene u martu mogle biti ponovljene", rekao je Miler.

