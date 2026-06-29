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Bili su skupi, biće još skuplji - Epl će podići cene svojih proizvoda

Kompanija Epl (Apple) je u četvrtak objavila povećanje cena svojih MacBook laptopova i iPad tableta, što je neophodan odgovor na veće troškove memorije i komponenti za skladištenje podataka.

 

Autor:  Stanko Stamenković
29.06.2026.09:12
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Bili su skupi, biće još skuplji - Epl će podići cene svojih proizvoda
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Očekuju se i skuplji iPhone-i, a više informacija će verovatno biti otkriveno na tradicionalnom predstavljanju proizvoda u septembru.

Tim Kuk je prošle nedelje rekao za Volstit žurnal da Apple neće moći da održi trenutne cene zbog rastućih troškova komponenti, čije cene vrtoglavo rastu zbog porasta veštačke inteligencije. Uporedio je situaciju sa poplavom koja traje vek i dodao da nikada nije doživeo ništa slično u svojoj karijeri većoj od 40 godina.

Akcije Apple-a su u četvrtak izgubile više od 5 procenata vrednosti, što je njihov najveći jednodnevni pad od februara. Povećanje cena memorijskih komponenti takođe podiže cene mnogih drugih proizvoda, od televizora do automobila.

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Apple veštačka inteligencija Epl

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