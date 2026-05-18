Istovremeno, cene akcija u Šangaju, Japanu, Hong Kongu, Australiji i Indiji pale su između 0,2 i 1,3 procenta, dok su u Južnoj Koreji porasle za 0,5 procenata.

Pad većine indeksa posledica je straha investitora od nove eskalacije krize na Bliskom istoku, nakon što su Ujedinjeni Arapski Emirati u nedelju objavili da je napad dronom izazvao požar u nuklearnoj elektrani. Zvaničnici UAE rekli su da istražuju odakle je došao napad i da imaju puno pravo da odgovore na takve terorističke napade.

Emirati su ranije optužili Iran za napad na svoje energetske ciljeve, nazivajući to eskalacijom sukoba u regionu.

U nedelju je američki predsednik Donald Tramp rekao da "od Irana neće ostati ništa" ako Teheran ne potpiše sporazum sa SAD. Nakon više od mesec dana primirja između dve zaraćene strane, izgledi za rešavanje sukoba, koji je počeo 28. februara, ostaju mali.

Strah od inflacije

Stoga, azijska tržišta akcija prate pravac Vol Strita, gde su berzanski indeksi pali za više od 1 odsto u petak, jer investitori strahuju da će visoke cene nafte pokrenuti dalji rast inflacije.

U SAD je inflacija dostigla najviši nivo u poslednje tri godine u aprilu, što sve jasnije pokazuje da američka centralna banka neće nastaviti ciklus smanjenja kamatnih stopa ove godine.

Na tržištu se čak spekuliše da bi Fed mogao da podigne kamatne stope na kraju godine ako inflacija nastavi da raste.

A, da li će se to dogoditi zavisi uglavnom od krize na Bliskom istoku i cena nafte. Kako su mirovni pregovori između SAD i Irana zastali, Ormuski moreuz, ključni prolaz za izvoz nafte sa Bliskog istoka, ostaje blokiran, podržavajući cene „crnog zlata“ na povišenim nivoima, piše tportal.

Cene nafte rastu, dolar jača Zato su cene nafte porasle i jutros. Na londonskom tržištu, cena barela Brent nafte porasla je za 1,8 odsto, na 111,25 dolara, dok je na američkom tržištu cena barela porasla za 2,2 odsto, na 107,70 dolara.

Na deviznim tržištima, međutim, vrednost dolara u odnosu na korpu valuta je porasla jer je američka valuta poznata kao sigurnije utočište za kapital u neizvesnim vremenima. Indeks dolara, koji pokazuje vrednost američkog dolara u odnosu na šest najvažnijih svetskih valuta, jutros je oko 99,39 poena, dok je u petak uveče bio 99,27 poena.

Kurs dolara prema japanskoj valuti porastao je sa 158,75 na 158,95 jena. Američka valuta je ojačala i u odnosu na evropsku, pa je cena evra skliznula na 1,1620 dolara, dok je u petak uveče bila 1,1625 dolara.

