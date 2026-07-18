"Važna i ekskluzivna vest za Srednji Banat i opštinu Novi Bečaj. Dakle, opština najverovatnije dobija jednu veliku fabriku za više od 1. 000 zaposlenih, posebno žena. To je ogromna stvar za nas. To je, to je u ovakvim trenucima, kada se svuda otpuštaju radnici, kada 'Folksvagen' najavljuje otpuštanje od 100. 000 ljudi, kada svi otpuštaju, da dobijete novog investitora i da zaposlite 1. 000 ljudi negde, to je čudesna stvar", rekao je Vučić.

Dodao je da se rešava i problem i za Kumane, Novo Miloševo, i za ceo Novi Bečaj, ali i sa druge strane Tise, za Stari Bečej, piše Tanjug.

"U svakom slučaju, verujem da mnogo toga, mnogo toga time dobijamo i rešavamo. Jedna zaista lepa vest, verujem da će ministarka privrede Adijana Mesarović narednih dana da vas obavestiti o tome", rekao je Vučić u telefonskom uključenju za TV Informer.

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