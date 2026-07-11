Amsterdam ima najvišu turističku taksu u Evropi - njihova turistička taksa u 2026. godini iznosi 12,5 procenata neto cene noćenja, pre poreza na dodatu vrednost.

To znači da se porez zasniva na ceni smeštaja i plaćaju ga svi posetioci koji nisu registrovani kao stanovnici Amsterdama. Ako ste izabrali hotelsku sobu u Amsterdamu koja košta 100 evra, moraćete da platite dodatnih 12,50 evra poreza dnevno. Ako boravite u luksuznom hotelu i plaćate smeštaj 400 evra, moraćete da platite 50 evra poreza dnevno.

Turistička taksa je turistička taksa koja se naplaćuje za sve vrste smeštaja - od pansiona i kampova do hostela, pa čak i smeštaja preko Airbnb-a. Ako ste u grad stigli brodom, platićete taksu od 15 evra po danu i osobi.

U Barseloni se takođe naplaćuju visoke turističke takse - od šest do 12 evra po osobi i noćenju, u zavisnosti od kategorije smeštaja. Moraćete da platite šest evra po danu ako spavate u hostelu, a 12 evra ako boravite u hotelu sa pet zvezdica.

U francuskoj prestonici maksimalnu turističku taksu plaćaju ljudi koji borave u luksuznim palatama - 15,60 evra po danu, dok se, poređenja radi, za smeštaj u kampovima plaća taksa od samo 0,65 evra.

Iznos turističke takse zavisi od kategorije smeštaja i u Italiji. U Rimu, contributo di soggiorno je između 3 i 10 evra po danu. Ako boravite u hotelu sa jednom zvezdicom, platićete tri evra, u hotelu sa tri zvezdice 6 evra, a u hotelu sa pet zvezdica 10 evra po danu, piše Pun kufer.

Poređenja radi, turistička taksa u Dubrovniku se plaća u sezoni, odnosno od 1. aprila do 30. septembra, "samo" 2,65 evra po osobi.

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