Evropski parlament usvojio je nova pravila o pravima putnika u vazdušnom saobraćaju, zaključujući jednu od najdužih i najsloženijih zakonodavnih procedura EU u oblasti transporta nakon 13 godina pregovora.

Nova pravila zadržavaju pravo na nadoknadu štete za letove koji kasne više od tri sata, uvode strože obaveze za avio-kompanije i dodatno jačaju zaštitu putnika.

Konačni sporazum između Evropskog parlamenta i Saveta EU, postignut 16. juna, podržala je i hrvatska poslanica Evropskog parlamenta Nikolina Brnjac kao članica Odbora za pomirenje za Uredbu o pravima putnika u vazdušnom saobraćaju.

Prema novim pravilima, putnici će i dalje imati pravo na nadoknadu štete ako im let do odredišta kasni više od tri sata ili ako je otkazan manje od 14 dana pre polaska. Iznosi nadoknade štete ostaju nepromenjeni - 250 evra za letove do 1.500 kilometara, 400 evra za letove unutar Evropske unije i između 1.500 i 3.500 kilometara, ili 600 evra za sve duže letove.

Avio-kompanije će ubuduće imati strože rokove za informisanje putnika i obradu zahteva za nadoknadu štete. Putnici će morati biti elektronski obavešteni o svojim pravima i mogućnosti podnošenja zahteva za nadoknadu štete najkasnije četiri dana nakon dolaska.

Nakon prijema zahteva, prevoznik će morati odmah da ga potvrdi i isplati nadoknadu štete u roku od 30 dana ili da objasni zašto je zahtev odbijen.

"Danas smo konačno usvojili pravila koja donose jasniju i jaču zaštitu milionima putnika širom Evrope. Posebno sam ponosna što smo uspeli da zadržimo pravo na nadoknadu štete nakon tročasovnog kašnjenja, da sačuvamo postojeće iznose nadoknade štete i da uvedemo obavezu avio-kompanija da obaveste putnike o svojim pravima u roku od četiri dana", rekla je Brnjac.

Naglasila je da je cilj novih pravila da se putnicima olakša ostvarivanje njihovih prava. „Putnici moraju znati koja su njihova prava i moraju biti u mogućnosti da ih lako ostvare.

Kkao kaže, više ne smeju biti prepušteni složenim procedurama, dugom čekanju i nejasnim odgovorima avio-kompanija, zbog čega je do sada samo oko trećine putnika uspelo da ostvari svoje pravo na nadoknadu štete.

Novi propis takođe zabranjuje praksu poznatu kao "nepojavljivanje", prema kojoj bi određeni prevoznici mogli da odbiju putnicima ukrcavanje na povratni let ako nisu koristili odlazni deo karte. Uvodi se i veća transparentnost cena avio karata.

Osnovna cena, koja uključuje dozvoljeni ručni prtljag, moraće biti jasno istaknuta pre početka rezervacije kako bi putnici mogli lakše da uporede ponude različitih avio-kompanija.

Prava osoba sa invaliditetom i smanjenom pokretljivošću, dece, trudnica i maloletnika bez pratnje takođe su dodatno ojačana.

Trudnice, deca mlađa od 14 godina, porodice i osobe koje prate putnike sa smanjenom pokretljivošću moraće da sede zajedno bez dodatne naplate.

Osobe sa smanjenom pokretljivošću dobiće jača prava na pomoć tokom putovanja, prioritet pri preusmeravanju na druge letove i besplatan prevoz pomagala za kretanje i pasa pomoćnika, piše tportal.

"Usvajanje novih pravila predstavlja prekretnicu za prava putnika u vazdušnom saobraćaju. Ona sada jasno regulišu prava putnika na jednom mestu, uz ravnotežu između njihove zaštite i poslovanja avio-kompanija. Putnici više ne smeju biti slabija strana u slučaju kašnjenja ili otkazivanja letova i moraju biti blagovremeno i jasno obavešteni o svojim pravima", zaključila je Brnjac.

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