Istovremeno, Ministarstvo trgovine je saopštilo da se u isto vreme zabranjuje izvoz kineskih proizvoda za deset kompanija koje se povezuju sa američkom vojskom, preneo je Tanjug.



Kinesko ministarstvo trgovine saopštilo je da će domaćim kompanijama biti zabranjen izvoz robe "dvostruke namene" tim firmama.



Reč je o proizvodima koji mogu imati i vojnu i civilnu upotrebu, a Peking navodi da je mera donesena radi zaštite nacionalne sigurnosti i kao odgovor na, kako tvrdi, pogrešno širenje američke takozvane liste kineskih vojnih kompanija.



Odvojeno je kinesko ministarstvo finansija zabranilo državnim institucijama kupovinu proizvoda od 46 američkih kompanija, među kojima su Lockheed Martin i Raytheon Missiles & Defense.



Kineske vlasti su istovremeno navele da kompanije ili pojedinci iz trećih zemalja ne smeju prenositi robu dvostruke namene iz Kine sankcionisanim američkim firmama, ali su ostavile mogućnost da kineske kompanije zatraže odobrenje za izvoz robe koja je "istinski neophodna".



Američko ministarstvo odbrane ranije ovog meseca dodalo je na svoju listu više kineskih tehnoloških kompanija, uključujući Alibabu i Baidu, uz tvrdnju da imaju veze s kineskom vojskom. Baidu je na to odgovorio da je tvrdnja da je riječ o vojnoj kompaniji potpuno neutemeljena.



Na listi 10 američkih firmi koje je Kina sankcionisala nalaze se AVEOX, Red Cat Holdings, Teal Drones, IMSAR, Jaia Robotics, Ball Aerospace & Technologies, Oshkosh Defense, L3Harris Maritime Services, MP Materials i USA Rare Earth.



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