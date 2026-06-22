Zbog toga nemačke kompanije vide veliku šansu da učestvuju u tom rastu, pa je nemačka ministarka ekonomije Katerina Rajhe, u pratnji delegacije od 30 predstavnika energetskih firmi, posetila Ankaru.



Ona je tom prilikom poručila da Turska nije samo pouzdan partner, već da je „jasno usmerena na rast“ u oblasti energetike, što je ključna poruka za nemačku industriju koja traži nove izvore razvoja, piše Dojče vele.



Turska je već sada najveći trgovinski partner Nemačke u regionu, sa oko 8.600 nemačkih kompanija koje posluju na njenom tržištu, a Berlin vidi ogroman potencijal u turskim ulaganjima u obnovljive izvore energije, skladištenje struje i modernizaciju mreže.



Turski ministar trgovine Omer Bolat pohvalio je postojeću saradnju u oblasti vetra i solarne energije i izrazio očekivanje da će se energetsko partnerstvo u narednim godinama značajno proširiti.



Turska se istovremeno pozicionira kao strateško energetsko čvorište između Crnog mora, Bliskog istoka i jugoistočne Evrope, sa ambicijom da postane ključna tranzitna tačka za gas, naftu i električnu energiju.



Nemački energetski gigant Uniper i kompanija Simens Enerdži već razmatraju proširenje svojih projekata u Turskoj, posebno u oblasti distribucije gasa i razvoja elektroenergetskih mreža koje bi povezale Aziju i Evropu, piše Telegraf.



Međutim, veliki deo turskog energetskog sistema i dalje zavisi od uvoza iz Rusije, pošto oko 40 odsto gasa dolazi kroz gasovod TurkStream, što stvara političke tenzije u odnosima sa Evropskom unijom.



Iako Ankara najavljuje veću energetsku nezavisnost kroz uvoz LNG gasa iz Sjedinjenih Američkih Država i eksploataciju novih nalazišta u Crnom moru, za sada nije jasno koliko brzo će smanjiti zavisnost od ruskih energenata.



Turski ministar energetike Alparslan Bajraktar poručio je da je ključ buduće strategije upravo diversifikacija izvora snabdevanja i jačanje regionalnih energetskih veza.



On je upozorio da globalne krize, poput blokade Hormuškog moreuza, pokazuju koliko je opasno oslanjanje na jedan izvor energije, i naglasio da Turska želi da postane sigurna alternativa Persijskom zalivu i novo energetsko čvorište regiona.



Ipak, deo razgovora u Ankari ostao je bez javnog komentara, posebno oko sporova sa Kiprom i pitanja eksploatacije velikih nalazišta gasa u istočnom Mediteranu, što i dalje predstavlja jedan od najvećih geopolitičkih rizika u regionu.



Dok Turska ubrzava svoj energetski zaokret i gradi poziciju regionalnog lidera, Evropa i Nemačka pokušavaju da obezbede svoje mesto u tom novom energetskom poretku koji se ubrzano oblikuje.



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