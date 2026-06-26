Plan podrazumeva i smanjenje planiranih investicija za oko 15 odsto, kako prenosi Rojters, na nešto više od 130 milijardi evra (148 milijardi dolara) u narednih pet godina.
Volkswagen takođe planira da obustavi proizvodnju u fabrikama u Hanoveru, Cvikauu i Emdenu, kao i u fabrici kompanije Audi u Nekarsulmu, kada postojeći modeli vozila budu povučeni iz proizvodnje.
Predložene mere išle bi dalje od postojećeg programa smanjenja broja zaposlenih za 50.000 radnika i dolaze uprkos sporazumu sa sindikatima iz 2024. godine, kojim je isključeno zatvaranje fabrika u Nemačkoj tokom ove decenije, piše B92.
Kako navode, portparol kompanije Volkswagen odbio je da komentariše "poverljive dokumente", navodeći da će se odluke razmatrati i odobravati u organima upravljanja kompanije.
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Svet
Automobilski gigant gasi fabrike i otpušta 100.000 ljudi
Izvršni direktor kompanije Volkswagen (VW) Oliver Blum planira da ukine do 100.000 radnih mesta i obustavi proizvodnju u četiri nemačke fabrike, objavio je nemački biznis portal Manager Magazin.
Plan podrazumeva i smanjenje planiranih investicija za oko 15 odsto, kako prenosi Rojters, na nešto više od 130 milijardi evra (148 milijardi dolara) u narednih pet godina.
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