Plan podrazumeva i smanjenje planiranih investicija za oko 15 odsto, kako prenosi Rojters, na nešto više od 130 milijardi evra (148 milijardi dolara) u narednih pet godina.



Volkswagen takođe planira da obustavi proizvodnju u fabrikama u Hanoveru, Cvikauu i Emdenu, kao i u fabrici kompanije Audi u Nekarsulmu, kada postojeći modeli vozila budu povučeni iz proizvodnje.



Predložene mere išle bi dalje od postojećeg programa smanjenja broja zaposlenih za 50.000 radnika i dolaze uprkos sporazumu sa sindikatima iz 2024. godine, kojim je isključeno zatvaranje fabrika u Nemačkoj tokom ove decenije, piše B92.



Kako navode, portparol kompanije Volkswagen odbio je da komentariše "poverljive dokumente", navodeći da će se odluke razmatrati i odobravati u organima upravljanja kompanije.



BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:







Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.