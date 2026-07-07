Smanjenje broja radnih mesta uključuje najdublju reorganizaciju u istoriji Xbox-a, sa otprilike 3.200 radnih mesta u oblasti igara koja će biti ukinuta tokom naredne fiskalne godine, četiri studija za igre koja će biti izdvojena ili prodata, a peti će ući u proces revizije koji bi mogao dovesti do zatvaranja, saopštila je kompanija.



Ova objava je najnovija u nizu masovnih otpuštanja od strane tehnološkog giganta, koji troši ogromne količine novca da bi ostao u trci za veštačku inteligenciju, a kompanije ulažu desetine milijardi dolara u centre podataka i računarsku snagu spremne za veštačku inteligenciju.



„Naš posao se menja jer se menja i svet oko njega“, napisala je Ejmi Kolman, izvršna potpredsednica Majkrosofta, u dopisu svim zaposlenima.



„Kompanije ne mogu da biraju da li će se njihova industrija promeniti; mogu samo da biraju da li će se i one menjati sa njom“, rekla je ona.



Kolman je rekao da su otpuštanja uglavnom došla u Majkrosoftovom komercijalnom poslovanju i Xbox-u.



Ona je rekla da ukinute uloge „ne zamenjuje veštačka inteligencija“, ali je priznala da automatizacija menja način na koji se posao obavlja u celoj kompaniji.



Što se tiče komercijalnog aspekta, rekla je da će otpuštanja nadovezati na Majkrosoftovu inicijativu od 2,5 milijardi dolara, objavljenu prošle nedelje, o raspoređivanju 6.000 inženjera kod poslovnih korisnika kako bi se ubrzalo usvajanje veštačke inteligencije od strane često nevoljnih korisnika.



U kompaniji Xbox, izvršna direktorka Aša Šarma je u posebnom dopisu rekla zaposlenima da se 1.600 pozicija odmah ukida, a da će ostatak uslediti tokom fiskalne 2027. godine.



Xbox je prošao kroz uzastopne krugove otpuštanja otkako je Majkrosoftova akvizicija Activision Blizzard-a za 68,7 milijardi dolara završena 2024. godine, nakon dugog procesa preispitivanja od strane regulatora zbog zabrinutosti za konkurenciju.



Šarma je opisao poslovanje kompanije Xbox kao „nezdravo“, sa profitnim maržama „3-10 puta nižim“ od konkurencije.



Ona nasleđuje dugogodišnjeg šefa Xbox-a, Fila Spensera, koji je otišao u penziju u februaru, i obećala je da će vratiti rast divizije do 2027. godine.



„Istorija je puna kompanija koje dugovečnost smatraju neizbežnošću. Mi nećemo biti jedna od njih“, napisala je.



Četiri studija će napustiti Xbox kao deo restrukturiranja.



Kompanije Compulsion Games i Double Fine Productions postaće nezavisne, zadržavajući svoju intelektualnu svojinu i kataloge igara.



Ninja Theory i Undead Labs su potpisali uslove da se pridruže novim vlasnicima sa finansiranjem za nastavak svojih trenutnih projekata.



U Francuskoj, rukovodstvo kompanije Arkane počinje obavezne konsultacije sa svojim Radničkim savetom kako bi razmotrilo ono što je Šarma nazvao „potencijalnim strateškim opcijama“ – proces koji bi mogao dovesti do daljih zatvaranja ili prodaje.



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