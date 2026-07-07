Nakon rekordnog toplotnog talasa krajem juna, vinogradi u Šampanji, Bordou i Burgundiji pogođeni su višenedeljnim sušnim periodom koji je usporio razvoj grožđa i oštetio mlađe zasade, prenosi Rojters.



Meteorolozi za sada ne najavljuju značajnije padavine koje bi mogle da poprave stanje.



U Šampanji bi berba mogla da počne već oko 15. avgusta, gotovo mesec dana ranije nego što je to nekada bio slučaj.



Vinari procenjuju da će prinos grožđa biti oko 10 odsto manji nego prošle godine, iako bi deo manjka mogao da bude nadoknađen korišćenjem postojećih rezervi vina.



Proizvođači u Burgundiji i Bordou upozoravaju da bi pad proizvodnje mogao biti još izraženiji zbog intenzivnijeg toplotnog talasa, ali navode da je još prerano za konačne procene.



Prema njihovim ocenama, kvalitet vina ne mora biti narušen, mada visoke temperature i nedostatak vlage mogu da povećaju sadržaj šećera u grožđu i utiču na aromu i sadržaj alkohola u vinu.



Francuska je drugi najveći proizvođač vina na svetu, a ovogodišnji vremenski uslovi predstavljaju novi izazov za sektor koji je poslednjih godina sve češće izložen posledicama ekstremnih klimatskih pojava.



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