Južnokorejski tehnološki gigant je izjavio da je u tom periodu ostvario operativni profit od 89,4 milijarde vona, odnosno oko 58,4 milijarde dolara. Ovo je treći uzastopni rekordni kvartalni rezultat kompanije, dok je prodaja u istom periodu dostigla oko 171 milijardu vona, više nego dvostruko u poređenju sa istim kvartalom prošle godine.

Porast se dogodio u vreme kada potražnja za poluprovodnicima i dalje premašuje ponudu, što povećava cene. Samsung je podigao cene memorijskih čipova, a istraživačka firma IDC je saopštila da je potražnja za čipovima za centre podataka i drugu veštačku inteligenciju „različita od svega sa čime se industrija memorije ranije suočila“.



Brajan Ma, istraživač kompanije IDC, rekao je da se očekuje da će pritisak na tržište biti nastavljen i u narednoj godini: „Očekujemo da će ponuda ostati ograničena tokom naredne godine zbog neumorne potražnje za centrima podataka sa veštačkom inteligencijom.“



Samsung je jedan od najvećih svetskih proizvođača poluprovodnika i proizvodi čipove za kompanije kao što su Nvidija i Gugl, pored sopstvene linije elektronskih uređaja.



Uprkos snažnim rezultatima, akcije kompanije Samsung pale su za više od osam procenata u Seulu u utorak ujutru, jer su neki investitori očekivali još veće profite. Istovremeno, tržišna vrednost kompanije se više nego udvostručila od početka godine, dok je konkurent SK Hajniks porastao za više od 200 procenata, piše Klix.



Južna Koreja je u junu otkrila planove za ulaganje najmanje 880 milijardi dolara u projekte koje predvode Samsung i SK Hajniks, sa ciljem proširenja domaće proizvodnje čipova u narednim godinama. Kompanije u Japanu, Kini i Tajvanu takođe najavljuju slična velika ulaganja u fabrike čipova kako bi zadovoljile rastuću potražnju.



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