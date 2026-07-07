Mali je istakao da je to veliko međunarodno priznanje za Srbiju, koja ulazi u krug zemalja domaćina najvećih svetskih tehnoloških događaja, kao i pokazatelj da je "Expo 2027" prepoznat kao globalna platforma tokom koje će se voditi najvažnije rasprave o tehnologijama koje oblikuju budućnost čovečanstva.

"Još jedna lepa vest za našu zemlju! Srbija će u maju sledeće godine, tokom Expo 2027, biti domaćin velikog i važnog samita 'ITU AI for Good Impact Europe'. To će biti treći takav regionalni samit u svetu, nakon Indije 2024. i Južne Afrike 2025. godine. Sledeće godine, samit će po prvi put biti održan u Evropi, i to u našoj zemlji", naveo je Mali u objavi na Instagramu.

Istakao je da će "Expo 2027" biti najveći događaj u svetu sledeće godine, na kome će učestvovati 140 zemalja i koji će posetiti više od četiri miliona ljudi, kao i da je ta manifestacija za Srbiju velika razvojna šansa i motor razvoja ekonomije.

"I upravo je činjenica da će Srbija biti domaćin samita 'ITU AI for Good Impact Europe', u okviru Biznis programa Expo 2027, primer kako Expo doprinosi razvoju zemlje i njenom pozicioniranju u modernom svetu i kako stvara mogućnosti i donosi nove velike projekte", istakao je Mali.

Prema njegovim rečima, samit će biti odlična prilika i za zemlje učesnice da predstave svoja dostignuća na polju razvoja i upotrebe veštačke inteligencije, kao i da uspostave kontakte sa međunarodnim partnerima - drugim zemljama, investitorima, svetskim kompanijama.

Mali je podsetio da će tokom manifestacije Expo 2027 u Beogradu biti održan i "GITEX Serbia 202"', što će biti jedan od najvećih događaja u oblasti tehnologije i visokih tehnologija u svetu koji će okupiti veliki broj svetski poznatih inovatora i kompanija.

Naveo je da će takvi skupovi dodatno doprineti da se Srbija predstavi kao zemlja inovacija, novih tehnologija, znanja, i dati pozitivan signal za dolazak renomiranim svetskim kompanijama, inovatorima, istraživačima, međunarodnim organizacijama.

"Konačno, ponosni smo što je Srbija u prethodnom periodu ostvarila zaista zapažene rezultate u oblasti digitalnog razvoja, elektronske uprave i razvoja veštačke inteligencije, i što smo na vreme prepoznali mogućnosti koje pruža AI", naveo je Mali.

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