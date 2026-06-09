Kina ubrzano sprema paljenje svog moćnog nuklearnog reaktora poznatog kao veštačko sunce koje može da proizvede ogromne količine jeftne energije. Naučnici najavljuju istorijski eksperiment za 2027. godinu kada će ovaj sistem prvi put samostalno raditi. Ovaj neverovatan projekat mogao bi u potpunosti da reši pitanje snabdevanja strujom na celoj planeti.



Reaktor pod nazivom EAST radi na temperaturama od neverovatnih 150 miliona stepeni Celzijusa što je čak deset puta toplije od samog središta Sunca. Kineski stručnjaci su već uspeli da obore svetske rekorde u dužini trajanja ove vatrene plazme. Ceo projekat finansira država sa milijardama dolara kako bi pretekla konkurenciju sa Zapada.

Prva struja iz veštačkog sunca stiže brže nego što iko misli

Pored postojećeg projekta, Kinezi već završavaju izgradnju novog sistema pod nazivom BEST koji će biti gotov do 2027. godine. Očekuje se da će to biti prvi reaktor u istoriji čovečanstva koji će uspešno proizvoditi električnu energiju iz nuklearne fuzije. Naučnici planiraju da ovaj sistem samostalno stvara svoje gorivo pomoću specijalnog litijumskog omotača.



Planovi Pekinga idu toliko daleko da do 2030. godine žele da pokrenu i prvu pravu fuzionu elektranu Xinghuo. Država je osnovala posebnu kompaniju i uložila preko šest milijardi dolara u razvoj ove tehnologije. Fuzija se sada nalazi na listi ključnih državnih prioriteta za naredne godine.



Dok Kina koristi strogu državnu kontrolu i gradi fabrike za specijalne komponente, zapadne firme pokušavaju da uzvrate udarac privatnim kapitalom. U Americi preko 40 privatnih kompanija ulaže milijarde dolara u slične projekte kako bi obezbedile prednost. Međutim, zajednički međunarodni projekat u Francuskoj pod nazivom ITER kasni i verovatno neće raditi pre 2039. godine.



Kina se i dalje suočava sa problemom nabavke nekih retkih materijala iz inostranstva za svoje džinovske magnete. Ipak, njihova industrija je već počela da masovno proizvodi ključne metalne legure na domaćem tlu. Trka za stvaranje neograničene čiste energije ulazi u svoju najnapetiju fazu i svet sa nestrpljenjem čeka 2027. godinu.



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