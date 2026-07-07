Osnovan 1988. godine, Institut za istraživanje globalnog industrijskog i društvenog napretka (DŽISPRI) jedna je od vodećih japanskih organizacija koja se bavi istraživanjem javnih politika, održivog razvoja i međunarodne saradnje. Posebno je prepoznat po svom dugogodišnjem angažovanju u pripremi, organizaciji i očuvanju nasleđa svetskih i specijalizovanih izložbi, uključujući i Ekspo 2005 Aiči.



DŽISPRI će se na specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027 Beograd predstaviti u okviru Zone najboljih praksi, u kojoj će kroz sopstveni paviljon predstaviti primere dobrih praksi, inovacija i znanja u oblastima od značaja za održivi društveni i industrijski razvoj.



Direktor kompanije EHRO 2027 d.o.o. Beograd Danilo Jerinić istakao je da su Ekspo izložbe mnogo više od događaja koji traju nekoliko meseci i da njihovu najveću vrednost predstavljaju znanje, iskustva i ideje koje svaki domaćin prenosi sledećem.



„Upravo zato nam je drago što će institucija kao što je DŽISPRI, koja već decenijama doprinosi očuvanju tog nasleđa, biti deo specijalizovane izložbe Ekspo 2027 Beograd. Posebno me raduje što će, pored saradnje sa DŽISPRI-jem, deo našeg volonterskog programa činiti i volonteri iz Japana. To je prilika da razmenimo iskustva i da jednu od najlepših vrednosti Ekspo pokreta, duh saradnje i volonterizma, zajedno prenesemo novim generacijama. Uveren sam da će upravo takve veze predstavljati jedno od najvažnijih nasleđa Ekspa 2027 Beograd“, rekao je Jerinić.



Nekadašnji generalni sekretar Ekspa 2005 Aiči, Tošio Nakamura, istakao je da iskustvo Japana u organizaciji Ekspa predstavlja snažan podsticaj daljem razvoju međunarodnih izložbi. On je podsetio da je Japan organizovao Ekspo koji je postao model za nove svetske izložbe, što, kako je naveo, i danas predstavlja razlog za ponos i snažnu motivaciju da DŽISPRI nastavi da doprinosi razvoju budućih izložbi.







Govoreći o temi specijalizovane izložbe Ekspo 2027 Beograd „Igra(j) za čovečanstvo: sport i muzika za sve“, Nakamura je istakao da ona podstiče ljude iz različitih zemalja i regiona da razmišljaju o univerzalnim vrednostima, kao i da će učesnici i posetioci imati priliku da na Ekspu 2027 Beograd dožive zabavu i radost.



„Naš paviljon, koji će nositi naziv Expo Japan Pavilion, razlikovaće se od tradicionalnih izložbenih postavki. Ne planiramo klasičnu izložbu eksponata, već sadržaje koji će posetiocima pružiti jedinstveno iskustvo. Glavna tema paviljona biće stvaranje zabave i radosti za čovečanstvo, a koncept će biti zasnovan na tri ključna stuba.



Prvi je ko-kreacija čoveka i veštačke inteligencije, u okviru koje će Makoto Tezuka, sin čuvenog autora mange Osamua Tezuke i međunarodno priznati vizuelni umetnik, tokom trajanja Ekspa u Beogradu stvarati umetničko delo uz pomoć veštačke inteligencije, dok će čitav proces biti prikazivan putem video-snimaka. Drugi stub odnosi se na razvoj igara koje ljudima različitog porekla, kultura i psihofizičkih sposobnosti omogućavaju da zajedno dele zabavu i radost, dok će treći obuhvatiti organizaciju posebnih japanskih događaja van samog paviljona, kako bi se kroz različite programe predstavio Japan i njegova kultura dodatno približila posetiocima“, poručio je Nakamura.



Učešće instituta DŽISPRI predstavlja još jednu potvrdu snažne saradnje Srbije i Japana, kao i velikog međunarodnog interesovanja za specijalizovanu izložbu Ekspo 2027 Beograd. Kao institucija koja je dugi niz godina aktivno uključena u organizaciju i razvoj međunarodnih izložbi, DžISPRI će svojim učešćem doprineti razmeni znanja i predstavljanju inovativnih rešenja u okviru Zone najboljih praksi.



Specijalizovana izložba Ekspo 2027 Beograd biće održana od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine, pod temom „Igra(j) za čovečanstvo: sport i muzika za sve“. Učešće na izložbi do sada je potvrdila 141 međunarodna učesnika, čime se nastavlja kontinuirani rast međunarodnog interesovanja za Ekspo 2027 Beograd.

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