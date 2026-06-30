Istraživači sa Instituta za fiziku plazme pri Kineskoj akademiji nauka završili su razvoj, tehnički prijem i testiranje punih performansi dva ključna superprovodna sistema: toroidnog superprovodnog magneta i centralnog solenoidnog kalema od visokotemperaturnog superprovodnog materijala. Prema navodima agencije Sinhua, sve ključne tehnologije razvijene su u Kini.

Ovi superprovodni magneti deo su projekta CRAFT (Comprehensive Research Facility for Fusion Technology), istraživačkog centra koji podržava dugoročnu kinesku strategiju komercijalizacije fuzione energije. U Kini se nalazi i Eksperimentalni napredni superprovodni tokamak (EAST), poznatiji kao kinesko „veštačko Sunce“.

Uspešno testiranje potvrdilo je ispravnost dve najvažnije komponente budućih fuzionih reaktora, u kojima snažna magnetna polja održavaju užarenu plazmu u lebdećem stanju, sprečavajući njen kontakt sa zidovima reaktora.

Napredak u razvoju magnetnog sistema

Toroidni magnet predstavlja glavni sistem za magnetno zadržavanje plazme u reaktoru. Dugačak je 21 metar, širok 12 metara i visok 3,3 metra, dok njegova masa iznosi čak 582 tone.

Prema dostupnim informacijama, ovaj magnet ima 1,3 puta veću zapreminu i tri puta veći kapacitet skladištenja energije od odgovarajuće komponente razvijene za međunarodni projekat ITER u Francuskoj, piše Interesting engineering.

Fuzioni reaktori koriste ovakve magnete kako bi sprečili da plazma, čija temperatura može premašiti 100 miliona stepeni Celzijusa, dođe u kontakt sa zidovima reaktorske komore. Magnetno polje usmerava naelektrisane čestice kroz komoru u obliku prstena (tokamaka) i istovremeno štiti konstrukciju od ekstremnih temperatura.

Centralni solenoid, koji je testiran zajedno sa toroidnim magnetom, zadužen je za pokretanje i kontrolu električne struje u plazmi unutar reaktora. Prema pisanju lista South China Morning Post, projektovan je za nazivnu struju od 46,5 kiloampera, ali je uspešno prošao testove pri čak 60 kiloampera.

„Centralni solenoid radi u najzahtevnijim uslovima od svih magneta u reaktoru, a njegove performanse direktno određuju da li se fuzioni uređaj može uspešno pokrenuti i stabilno održavati“, izjavio je zamenik direktora Instituta Ćin Đingang.

Korak ka komercijalnoj fuzionoj energiji

Istraživači ističu da projekat pokazuje i sve veću sposobnost Kine da samostalno proizvodi napredne superprovodne komponente koristeći domaće materijale.

Direktor Instituta Song Juntao izjavio je da je razvoj toroidnog magneta trajao šest godina i da on danas ima najveći kapacitet skladištenja energije među svim magnetima te vrste na svetu. Specijalni čelik, izolacioni materijali i superprovodne žice korišćeni u njegovoj izradi proizvedeni su u Kini.

Istraživač Vu Ju objasnio je da će kompletan reaktor koristiti više toroidnih magneta koji će raditi sinhronizovano.

„Ukupno 16 ovakvih kalemova biće spojeno kako bi formirali kompletno magnetno polje. Svaki će prenositi struju od 100 kiloampera i stvarati magnetno polje jačine 6,5 tesla u centru reaktora“, rekao je Vu.

Kina već decenijama ulaže u razvoj superprovodne fuzione tehnologije. Tokom devedesetih godina prošlog veka modernizovala je ruski tokamak T-7 u kineski HT-7, a 2006. godine pustila je u rad EAST, prvi potpuno superprovodni tokamak na svetu.

Očekuje se da će novi istraživački kompleks CRAFT omogućiti razvoj tehnologija neophodnih za buduće komercijalne elektrane zasnovane na nuklearnoj fuziji, koja se smatra jednim od najperspektivnijih izvora čiste energije budućnosti.

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