Od finansijskih izveštaja koji pokazuju ogroman rast njegovog bogatstva, preko luksuznog predsedničkog aviona koji je Katar poklonio administraciji, do neobične intervencije u odluci Međunarodne fudbalske federacije (FIFA), Tramp se ponovo suočava sa optužbama za sukob interesa i zloupotrebu političke moći.

Prošlonedeljni finansijski izveštaji pokazali su da je Tramp zaradio više od 2,2 milijarde dolara u 2025. godini.

Više od milijardu dolara, prema objavljenim podacima, povezano je sa poslovanjem njegove porodice na tržištu kriptovaluta, koje je i dalje slabo regulisano. Dan nakon objavljivanja ovih podataka, Tramp je prvi put poleteo novim predsedničkim avionom vrednim oko 400 miliona dolara, koji je Katar poklonio njegovoj administraciji.

Ovaj potez je odmah izazvao kritike zbog mogućeg sukoba interesa i pitanja o prikladnosti prihvatanja tako vrednog poklona iz strane zemlje, piše CNN.

Rekordni prihodi i kriptovalute

Objavljeni finansijski podaci prvi put pružaju konkretnu sliku o razmerama povećanja Trampovog bogatstva otkako se vratio u Belu kuću. Prema američkim medijima, reč je o najmanje 2,2 milijarde dolara prihoda, znatno više od najmanje 622 miliona dolara prijavljenih godinu dana ranije.

Tramp odbacuje optužbe da profitira od predsedništva. Tvrdi da lično ne upravlja svojim poslovnim carstvom, a rast svog bogatstva pripisuje uspešnim investicijama i kretanjima na tržištu kapitala.

Ali kritičari ističu da je njegova administracija podržala razvoj industrije kriptovaluta, dok su njegova odmarališta na Floridi, prema poslednjim finansijskim izveštajima, ostvarila rekordne prihode, piše CNN.

Kontroverzna odluka FIFA

Odluka FIFA da ukine suspenziju američkom reprezentativcu Folarin Balogunu uoči utakmice protiv Belgije na Svetskom prvenstvu takođe je izazvala nove kontroverze. Podsećanja radi, Belgija je na kraju pobedila SAD sa 4:1 i eliminisala Amerikance sa Svetskog prvenstva.

Tramp je potvrdio da je razgovarao sa predsednikom FIFA Đanijem Infantinom i zatražio preispitivanje slučaja, ali tvrdi da mu nije rekao kakvu odluku da donese. Infantino naglašava da je odluku donelo nezavisno telo, iako je potvrdio razgovor sa američkim predsednikom.

Bez obzira na to koliko je Trampov uticaj bio direktan, sama činjenica da se uključio u proces izazvala je burnu reakciju.

Optužbe iz Evrope

Evropska fudbalska organizacija UEFA oštro je kritikovala odluku FIFA, nazivajući je "neviđenom, neshvatljivom i neopravdanom".

U saopštenju se navodi da je taj potez prešao "crvenu liniju" i upozorava na moguće kršenje integriteta takmičenja. Mnogi američki navijači smatraju da je Balogun prestrogo kažnjen isključenjem u utakmici protiv Bosne i Hercegovine jer prekršaj nije bio crveni karton.

Upotreba usporenog videa tokom VAR pregleda takođe je izazvala dalju kontroverzu, jer kažu da može učiniti da prekršaj izgleda ozbiljnije nego što je zapravo bio. Ali kritičari upozoravaju da čak i ako je konačna odluka bila ispravna, način na koji je doneta pokreće ozbiljna pitanja o političkom uticaju na sportske institucije.

Ankete pokazuju rastuće nepoverenje

Ankete javnog mnjenja sugerišu da značajan deo Amerikanaca veruje da Tramp koristi predsednički mandat za ličnu korist. Prema istraživanju istraživačkog centra Pju sprovedenom prošle jeseni, 61 odsto ispitanika veruje da je Tramp zloupotrebio svoj predsednički mandat da bi obogatio sebe, članove svoje porodice i bliske saradnike.

Ovo mišljenje deli skoro trećina republikanaca. Anketa Vašington posta/Ipsosa pokazala je da 56 odsto Amerikanaca veruje da Tramp koristi predsednički mandat za sopstvenu finansijsku korist, dok je među nezavisnim biračima taj udeo dostigao 65 odsto.

U nedavnoj anketi Vašington posta i Ej-Bi-Si njuza, skoro polovina ispitanika je rekla da je nivo korupcije porastao otkako je Tramp ponovo preuzeo dužnost. Rojters i Ipsos takođe beleže povećanje broja građana koji negativno ocenjuju njegov stav prema pitanju korupcije.

Analitičari smatraju da najveći politički problem za Trampa nije to što deo javnosti veruje da je sklon sukobu interesa, već mogućnost da će to postati dominantna tema njegovog drugog mandata, piše tportal.

Ovo bi moglo biti posebno problematično ako birači zaključe da predsednik više pažnje posvećuje sopstvenom bogaćenju i privatnim interesima nego ekonomskim problemima i rastućim troškovima života.Tramp je tokom kampanje obećao da će iskoristiti svoje poslovno iskustvo kako bi poboljšao živote običnih Amerikanaca.

Međutim, kritičari kažu da je sve veći broj kontroverzi naveo predsednika da sve više gleda van sopstvenog interesa.

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