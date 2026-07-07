Prema analizi indeksa „Dobar rad“ DGB-a, čak četiri od deset radnika izražava ozbiljne sumnje u sopstvenu izdržljivost, a situacija je najalarmantnija u sektorima nege, građevinarstva, brige o starijim osobama, brige o deci i kvalifikovanih zanata, gde gubitak optimizma u odnosu na prethodne godine nezaustavljivo raste.

Ova opsežna analiza zasniva se na anketama sprovedenim među skoro 28.000 radnika između 2022. i 2026. godine, a rezultati jasno pokazuju negativan trend i pad poverenja u održivost trenutnih uslova rada.

Dok je prošle godine 56 odsto ispitanika verovalo da će moći da obavlja svoj trenutni posao bez ograničenja do zakonske starosne granice za penzionisanje, ovaj udeo je sada pao na 53 odsto.

Istovremeno, broj onih koji su potpuno uvereni da neće dočekati penziju na svom poslu povećan je sa 39 na 40 odsto, pri čemu presudan uticaj imaju teški uslovi rada poput visokog fizičkog napora, stalnog vremenskog pritiska, izloženosti buci, dugog radnog vremena i nedostatka mera zaštite zdravlja.

Najveći pesimizam zabeležen je u profesijama koje zahtevaju izuzetan fizički napor i stalni stres, pri čemu čak 72 odsto zaposlenih u zanimanjima vodovoda, grejanja i klimatizacije (HVAC) veruje da neće dočekati penziju radeći u svojoj profesiji.

Slične mračne prognoze daje 71 odsto medicinskih sestara, 67 odsto radnika u negovanju starijih osoba, 66 odsto građevinskih radnika i 57 odsto radnika u negovanju dece, što jasno ukazuje da u najzahtevnijim sektorima više od polovine radne snage gubi bitku protiv predugog radnog veka.

Snažni zahtevi sindikata

Predsednica DGB-a Jasmin Fahimi oštro je reagovala na ove rezultate, opisujući ih kao zabrinjavajuće i upućujući direktno upozorenje vladajućim strukturama.

"Vlada više ne može ignorisati ovu realnost kada donosi odluke o penzijskoj politici", rekao je Fahimi.

Naglasio je da umesto stalnog povećanja starosne granice za penzionisanje, država mora da se fokusira na obezbeđivanje znatno zdravijih uslova rada i dostojanstvenog penzionisanja.

"Sigurno niko ne želi da čitave generacije odlaze u penziju iscrpljene i bolesne, a da i dalje moraju da prihvate smanjene penzije", upozorio je lider DGB-a.

Ove dramatične brojke objavljene su usred intenzivne političke i društvene debate o reformi zakonskog penzionog sistema u Nemačkoj, u kojoj lideri unionističkih stranaka (CDU/CSU) i SPD-a pokušavaju da što pre proguraju predloge koje je sastavila stručna Penziona komisija, piše Dnevno.hr.

Među ključnim i potencijalno nepopularnim merama o kojima se raspravlja su ukidanje mogućnosti prevremenog penzionisanja sa 63 godine, direktno povezivanje starosne granice za penzionisanje sa životnim vekom stanovništva, proširenje kruga obaveznih doprinosilaca i uvođenje dodatne finansirane komponente u državni penzioni sistem kako bi se rasteretio budžet.

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