Penzioneri u Nemačkoj ponovo su na meti sofisticiranih internet prevara, u kojima se kriminalci lažno predstavljaju u ime Nemačkog mirovinskog osiguranja (Deutsche Rentenversicherung), piše Fenix.
Reč je o lažnim mejlovima koji na prvi pogled deluju potpuno zvanično - sadrže logotipe, dizajn institucije i poruke koje obećavaju isplatu određenog novčanog iznosa. Međutim, cilj ovih poruka nije nikakva isplata, već krađa ličnih podataka.
Lažna isplata kao mamac
U porukama se navodi da korisnika čeka novac koji može biti isplaćen, ali tek nakon „digitalne provere podataka“. Upravo taj korak predstavlja zamku – klikom na link i unosom podataka, žrtve ih direktno predaju kriminalcima.
Stručnjaci upozoravaju da je reč o klasičnom fišing napadu koji je sve teže prepoznati, jer poruke vizuelno gotovo u potpunosti imitiraju zvanične institucije.
Tri najčešća scenarija prevare
Nemačko mirovinsko osiguranje upozorava da trenutno cirkulišu tri glavna tipa lažnih poruka:
- navodna isplata novca ili povraćaj sredstava uz "verifikaciju podataka"
- lažne EU regulative koje zahtevaju ponovno unošenje ličnih podataka
- lažna zdravstvena kartica uz "aktivaciju" ili registraciju
U svim slučajevima cilj je isti – krađa ličnih i finansijskih podataka.
Sve uverljivije prevare
Za razliku od ranijih godina, današnje lažne poruke gotovo da nemaju gramatičke greške. Stručnjaci navode da prevaranti koriste i veštačku inteligenciju kako bi kopirali stil pisanja i izgled zvaničnih institucija.
Zbog toga mnoge žrtve teško mogu da razlikuju lažnu od prave poruke.
Fišing u porastu
Prema podacima Savezne kancelarije za bezbednost informacija (BSI), svaki deseti korisnik interneta u Nemačkoj bio je žrtva sajber kriminala u prethodnoj godini.
Fišing napadi spadaju među najčešće oblike prevare i često dovode do direktnih finansijskih gubitaka.
Kako se zaštititi
Nemačko mirovinsko osiguranje savetuje:
- ne otvarati linkove iz sumnjivih mejlova
- ne unositi lične podatke na neproverenim stranicama
- ignorisati zahteve za "verifikaciju identiteta" ili "aktivaciju isplate"
- proveriti adresu pošiljaoca
U slučaju sumnje, preporučuje se direktan ulazak na zvanični sajt institucije ili kontakt putem proverenih kanala.
Sumnjive poruke treba odmah obrisati ili označiti kao spam.
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