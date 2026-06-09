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Svet

Ugovor od gotovo 2 milijarde dolara - Kuvajt kupuje odbrambeni sistem od SAD-a

Američki Stejt department odobrio je moguću prodaju sistema za borbu protiv bespilotnih letelica (c-UAS) Kuvajtu u vrednosti od gotovo dve milijarde dolara.

Autor:  Stanko Stamenković
09.06.2026.12:09
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Ugovor od gotovo 2 milijarde dolara - Kuvajt kupuje odbrambeni sistem od SAD-a
Foto: Bumble Dee / Shutterstock.com
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Kuvajt je zatražio ove c-UAS platforme, koje proizvodi kompanija Anduril, kako bi unapredio sposobnost zemlje da se suprotstavi sadašnjim i budućim pretnjama, navodi se u saopštenju objavljenom u petak. Zahtev je usledio nakon napada koje je prošle nedelje izveo Iran na kuvajtsku infrastrukturu.

„Predložena prodaja podržaće spoljnopolitičke i nacionalno-bezbednosne ciljeve Sjedinjenih Američkih Država jačanjem bezbednosti važnog saveznika van NATO-a, koji predstavlja značajnu snagu političke stabilnosti i ekonomskog napretka na Bliskom istoku“, navodi se u saopštenju Stejt departmenta.

Odobrenje je stiglo svega nekoliko dana nakon što je Iran 3. juna izveo napad dronovima i raketama, pri čemu je oštećen Međunarodni aerodrom u Kuvajtu, jedna osoba je poginula, a više od 60 je povređeno, piše Defencenews.

Tri dana kasnije, iranska Revolucionarna garda saopštila je da je gađala američke vojne baze u Kuvajtu i Bahreinu kao odgovor na američke udare. U tom napadu nije bilo žrtava, ali je, prema navodima kuvajtske vojske, pričinjena određena materijalna šteta.

Zemlje Persijskog zaliva bile su meta napada tokom primirja i pregovora između SAD i Irana o okončanju rata i ponovnom otvaranju Hormuški moreuz, što je pokazalo rastuću zabrinutost u regionu i potrebu za jačanjem odbrambenih kapaciteta, poput onih koje predviđa ovaj sporazum.

„Predložena prodaja ove opreme i prateće podrške neće promeniti osnovni vojni balans snaga u regionu“, navodi se u saopštenju.

Procena vrednosti posla iznosi 1,98 milijardi dolara, a paket uključuje „neglavnu odbrambenu opremu“, poput sistema komandovanja i kontrole, obuke osoblja i razvoja softvera. Takođe će Kuvajtu obezbediti elektronske i kinetičke sposobnosti za neutralisanje bespilotnih letelica i drugih bespilotnih vazdušnih sistema.

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SAD dronovi vojska Kuvajt

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