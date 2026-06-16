"Uzgred, ne ulažemo nikakav novac u Iran, a glasine koje su se juče pojavile su smešne", rekao je Tramp novinarima na marginama samita G7 u Evijanu u Francuskoj.

On je dodao da SAD zadržavaju pravo da u budućnosti učestvuju u određenim projektima ukoliko to bude u njihovom interesu, ali da trenutno ne postoje planovi za finansijska ulaganja u Iran.

Lideri zemalja Grupe sedam (G7) - Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Francuske, Nemačke, Kanade, Italije i Japana - okupili su se na samitu u francuskim Alpima, a među gostima su i predstavnici Evropske unije i Ukrajine.

Nekoliko sati pre odlaska na samit, Tramp je na društvenoj mreži Truth Social saopštio da su Vašington i Teheran postigli dogovor o okončanju sukoba na Bliskom istoku. Istovremeno je odbacio medijske navode da bi SAD mogle da omoguće finansijski paket vredan čak 300 milijardi dolara za Iran, ocenivši takve tvrdnje kao "lažne vesti".

Potpredsednik SAD Džej Di Vens izjavio je za CBS da bi Iran mogao da dobije pristup određenim investicionim fondovima koje bi finansirale zemlje Persijskog zaliva, ali samo ukoliko ispuni preuzete obaveze iz sporazuma.

Govoreći o situaciji na Bliskom istoku, Tramp je rekao da i dalje ima "odličan odnos" sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, ali je izrazio nezadovoljstvo načinom na koji se Izrael odnosi prema Libanu.

"Imao sam odličan odnos sa Bibijem, ali sada mora da pokaže više odgovornosti prema Libanu", rekao je Tramp.

On je ocenio da je Liban pretrpeo ozbiljne posledice dugogodišnjih sukoba i da se suočava sa dodatnim problemima zbog prisustva Hezbolaha.

Iran i bezbednosna situacija na Bliskom istoku biće među glavnim temama samita G7, uz podršku Ukrajini, globalne ekonomske izazove i razvoj veštačke inteligencije.

Evropski lideri pozdravili su sporazum između Vašingtona i Teherana, ističući značaj stabilizacije regiona i ponovnog otvaranja Ormuskog moreuza za međunarodnu plovidbu.

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen izjavila je da sloboda plovidbe kroz Ormuski moreuz mora biti obnovljena, dodajući da je aktuelna kriza još jednom pokazala koliko energetska zavisnost može biti iskorišćena kao geopolitičko sredstvo pritiska, piše Si-En-Bi-Si (CNBC).

Prošlogodišnji samit G7 u Kanadi bio je obeležen rastućim tenzijama između Izraela i Irana, zbog kojih je Tramp ranije napustio skup kako bi pratio razvoj situacije. Sukob između dve zemlje trajao je 12 dana i okončan je ubrzo nakon završetka samita G7 2025. godine.

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