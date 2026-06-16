Paket sankcija, koji uključuje 70 novih pravnih lica, odnosi se i na osiguravajuću kompaniju Rosgostrah i banke Jandeks, Evorfinans i Vajldberis. Sankcije su deo napora Britanije da poveća pritisak na finansijske i logističke mreže za koje tvrdi da pomažu Kremlju u ratu protiv Ukrajine.

Starmer na samitu G7

„Ove sankcije pogađaju brodove, novac i aktere koji podržavaju rusku ratnu ekonomiju i time ugrožavaju evropsku bezbednost“, rekao je britanski premijer Kir Starmer, koji prisustvuje samitu G7 u Francuskoj.



Mere uključuju više od 20 tankera za naftu i nekoliko brodova koji prevoze tečni prirodni gas (TPG). Britanska vlada je saopštila da je to prvi put da je zemlja G7 uvela sankcije brodovima povezanim sa ruskim projektom Arktik TPG 2.

Britanija sankcioniše skoro 600 brodova u senci

Prema vladinim podacima, Britanija je do sada uvela sankcije na skoro 600 brodova iz takozvane „flote u senci“ koju Kremlj koristi da bi zaobišao zapadne sankcije.



U martu je Starmer dao vojsci dozvolu da se ukrca i zadrži brodove ako se sumnja da pomažu Rusiji da izvozi naftu uprkos zapadnim sankcijama. Britanski komandosi su se u nedelju ukrcali na sankcionisani tanker za naftu u Lamanšu, što je prva takva operacija koju je predvodilo Ujedinjeno Kraljevstvo, prenosi Index.hr.

Otkrivena mreža za nabavku zapadne tehnologije

Nove sankcije takođe ciljaju mrežu koju je Britanija opisala kao organizaciju koja nabavlja opremu za rusku vojnu obaveštajnu službu, usredsređenu oko kompanije Neptun. Kompanija je optužena da je tajno nabavljala zapadnu tehnologiju za ruski odbrambeni sektor.



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