Vučić je u objavi na Instagramu izrazio zahvalnost premijeru Kobahidzeu na, kako je naveo, srdačnom dočeku i razmeni mišljenja o daljem jačanju bilateralnih odnosa, ekonomskoj saradnji, novim poslovnim inicijativama, povezivanju kroz saobraćaj, turizam, kao i o globalnim i regionalnim izazovima.



- Uveren sam da je pred nama period još konkretnije saradnje, većeg prisustva naših kompanija, snažnijeg političkog razumevanja i prijateljstva koje donosi korist građanima obe zemlje - naveo je Vučić.



Posle sastanka Vučića sa Kobahidzeom planiran je sastanak delegacija dve zemlje, kojem će prisustvovati predsednik Srbije i premijer Gruzije, a nakon toga i zajednička konferencija za medije dvojice zvaničnika.



Predsednik Vučić zatim će se sastati sa predsednikom Parlamenta Gruzije Šalvom Papuašvilijem, a nakon toga posetiće region Kaheti.



Prvog dana zvanične posete, u ponedeljak, predsednik Vučić se sastao sa predsednikom Mihailom Kavelašvilijem, kao i sa patrijarhom Gruzije Šiom III Katolikosom



Predsednik Vučić boraviće u zvaničnoj poseti Gruziji do srede, a ovo je njegova prva zvančna poseta toj zemlji.



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