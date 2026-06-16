Vučić je u objavi na Instagramu izrazio zahvalnost premijeru Kobahidzeu na, kako je naveo, srdačnom dočeku i razmeni mišljenja o daljem jačanju bilateralnih odnosa, ekonomskoj saradnji, novim poslovnim inicijativama, povezivanju kroz saobraćaj, turizam, kao i o globalnim i regionalnim izazovima.
- Uveren sam da je pred nama period još konkretnije saradnje, većeg prisustva naših kompanija, snažnijeg političkog razumevanja i prijateljstva koje donosi korist građanima obe zemlje - naveo je Vučić.
Posle sastanka Vučića sa Kobahidzeom planiran je sastanak delegacija dve zemlje, kojem će prisustvovati predsednik Srbije i premijer Gruzije, a nakon toga i zajednička konferencija za medije dvojice zvaničnika.
Predsednik Vučić zatim će se sastati sa predsednikom Parlamenta Gruzije Šalvom Papuašvilijem, a nakon toga posetiće region Kaheti.
Prvog dana zvanične posete, u ponedeljak, predsednik Vučić se sastao sa predsednikom Mihailom Kavelašvilijem, kao i sa patrijarhom Gruzije Šiom III Katolikosom
Predsednik Vučić boraviće u zvaničnoj poseti Gruziji do srede, a ovo je njegova prva zvančna poseta toj zemlji.
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Srbija
Vučić sa premijerom Gruzije - U fokusu jačanje bilateralnih odnosa i ekonomska saradnja
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji boravi u zvaničnoj poseti Gruziji, razgovarao je danas sa predsednikom Vlade Gruzije Iraklijem Kobahidzeom o daljem jačanju bilateralnih odnosa i ekonomskoj saradnji i izrazio uverenje da sledi period konkretnije saradnje i snažnijeg političkog razumevanja između dve zemlje.
Vučić je u objavi na Instagramu izrazio zahvalnost premijeru Kobahidzeu na, kako je naveo, srdačnom dočeku i razmeni mišljenja o daljem jačanju bilateralnih odnosa, ekonomskoj saradnji, novim poslovnim inicijativama, povezivanju kroz saobraćaj, turizam, kao i o globalnim i regionalnim izazovima.
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