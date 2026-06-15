Tramp postavio ultimatum Makronu - ukinite porez ili stižu carine od 100 odsto

Kako prenosi Njujork post, Tramp je upozorenje uputio uoči ovogodišnjeg samita G7 u Francuskoj, ističući da američke kompanije ne bi trebalo da budu dodatno oporezovane na francuskom tržištu.

"Zamolio sam [predsednika Emanuela Makrona] da ne naplaćuje američkim kompanijama, a ako to urade, nemam drugog izbora nego da naplaćujem 100% carinu na sve šampanjce i sva vina koja dolaze iz Francuske", rekao je Tramp za Njujork post.

Spor oko poreza na tehnološke gigante

U središtu spora nalazi se francuski porez na digitalne usluge, koji je usvojen 2019. godine. Ovim propisom uveden je porez od tri odsto na bruto prihode koje u Francuskoj ostvaruju velike tehnološke kompanije.

Među firmama na koje se porez odnosi nalaze se Amazon, Meta i Alfabet, odnosno kompanije koje dominiraju globalnim tržištem digitalnih usluga.

Američka administracija godinama tvrdi da je ovaj porez diskriminatoran prema kompanijama iz SAD i da stavlja američke tehnološke gigante u nepovoljan položaj.

Francuska vinska industrija na udaru

Moguće uvođenje carina predstavljalo bi ozbiljan udarac za francusku vinsku industriju, koja značajan deo prihoda ostvaruje upravo na američkom tržištu.

Sjedinjene Američke Države učestvuju sa oko 20 odsto u ukupnoj globalnoj prodaji francuskog vina, što na godišnjem nivou iznosi približno dve milijarde dolara.

Zbog toga bi eventualne carine od 100 odsto mogle značajno da smanje konkurentnost francuskih proizvođača na jednom od njihovih najvažnijih izvoznih tržišta.

Trgovinski spor traje godinama

Ovo nije prvi put da Vašington preti carinama zbog francuskog poreza na digitalne usluge.

Još 2019. godine SAD su razmatrale uvođenje visokih carina na francuske proizvode, uključujući vino, kao odgovor na novu poresku politiku Pariza.

Tramp je i početkom ove godine pominjao mogućnost uvođenja carina od čak 200 odsto na francuska vina i šampanjac kako bi izvršio dodatni pritisak na francusku administraciju.

Najnovije upozorenje pokazuje da pitanje oporezivanja velikih tehnoloških kompanija ostaje jedna od najosetljivijih tema u ekonomskim odnosima između SAD i Francuske, dok se obe strane pripremaju za nove razgovore tokom samita G7.

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