Rezultat, većina građana dala prednost ekonomskoj stabilnosti i odnosima Švajcarske sa Evropskom unijom u odnosu na zabrinutost zbog rasta imigracije za koju pojedini smatraju da opterećuje javne službe, povećava troškove stanovanja i doprinosi rastu kriminala, prenosi Reuters.



Analitičar agencije GFS Bern Lukas Golder izjavio je da je izlaznost bila visoka u urbanim sredinama zbog neizvesnosti oko mogućih ekonomskih posledica i uticaja eventualnog usvajanja inicijative na bilateralne sporazume sa Evropskom unijom.



Prema njegovim rečima, glasači u frankofonom delu Švajcarske ubedljivo su odbacili predlog o ograničenju broja stanovnika, prenosi Svis info.



Inicijativu, koja je tokom kampanje dominirala javnom debatom, pokrenula je Švajcarska narodna partija, uz obrazloženje da rast stanovništva stvara dodatni pritisak na infrastrukturu zemlje.



Ta stranka tvrdila je da su prenatrpani vozovi, saobraćajne gužve i nedostatak stambenog prostora posledica, kako navodi, „nekontrolisane” imigracije.



Švajcarska trenutno ima oko 9,1 milion stanovnika, a da je inicijativa usvojena, vlada bi bila obavezna da preduzme mere za ograničavanje rasta stanovništva ukoliko broj stanovnika pre 2050. godine dostigne 9,5 miliona, uključujući i ograničavanje priliva migranata.



Stranci čine gotovo 28 odsto ukupnog stanovništva, dok zvanične projekcije predviđaju da će broj stanovnika dostići 10 miliona početkom četrdesetih godina ovog veka.



Savezna vlada pozvala je građane da glasaju protiv predloga, ističući da je Švajcarskoj potrebna imigracija kako bi nadomestila nedostatak kvalifikovane radne snage i očuvala održivost sistema socijalnog osiguranja.



Vlasti su upozoravale da bi sprovođenje inicijative dugoročno moglo da dovede do ukidanja sporazuma o slobodnom kretanju ljudi sa Evropskom unijom, čime bi bili ugroženi bilateralni odnosi sa najvažnijim trgovinskim partnerom zemlje.



Inicijativa „Ne za deset miliona" predstavlja najnoviji u nizu predloga koje je Švajcarska narodna partija pokrenula s ciljem ograničavanja imigracije.



Na referendumu 2014. godine građani su tesnom većinom podržali inicijativu o „masovnoj imigraciji”, ali ta stranka smatra da ona nikada nije u potpunosti sprovedena.



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