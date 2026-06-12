Nakon toga su akcije nemačke modne kuće skočile za gotovo sedam odsto, preneo je Rojters.



Frejzers, koji je najveći pojedinačni akcionar Hugo Bosa sa udelom od 26,06 odsto, ponudio je 38 evra po akciji za preostale akcije koje ne poseduje, što predstavlja premiju od oko 4,3 odsto u odnosu na prethodnu tržišnu cenu.



Hugo Bos je saopštio da je ponuda nepoželjna u smislu da nije prethodno koordinisana sa upravom kompanije, ali da će je upravni i nadzorni odbor pažljivo analizirati u interesu svih akcionara.



Ponuda dolazi u trenutku kada nemački proizvođač modne odeće prolazi kroz proces restrukturiranja usled slabljenja prodaje i pritisaka na profitabilnost.



Kompanija je krajem prošle godine predstavila novu strategiju koja podrazumeva modernizaciju prodajne mreže, racionalizaciju ponude proizvoda i jačanje segmenta ženske mode.



Britanski milijarder Majk Ešli godinama postepeno povećava prisustvo Frejzersa u vlasničkoj strukturi Hugo Bosa, a eventualno preuzimanje dodatno bi ojačalo poziciju njegove grupacije u segmentu modne industrije.



BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:







Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.