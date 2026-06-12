Bagei je naglasio da Iran još nije doneo konačnu odluku o sporazumu, dodajući da je najveći deo teksta kompletiran, iako su SAD "stalno menjale stav", prenosi Al Džazira.

On je rekao da Katar i Pakistan aktivno učestvuju u posredničkim naporima, ali da su nedavne akcije SAD, odnosno napadi na Iran, uticale na diplomatski proces, prenosi Tanjug.

Istakao je da je situacija u vezi sa Ormuskim moreuzom postala sve manje bezbedna zbog američkih akcija.

Ranije danas, američki predsednik Donald Tramp je saopštio da je otkazao je planirane raketne udare i bombardovanje Irana do kojih je trebalo da dođe večeras, nakon što su se, kako je rekao, najviši iranski zvaničnici uključili i odobrili pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Novinarima u Beloj kući rekao je da očekuje da u narednim danima bude potpisan sporazum sa Iranom, istakavši da su "dokumenti blizu konačnih oblika".

Tramp je naveo da je reč o "memorandumu o razumevanju", opisujući ga kao veoma "snažan" i "detaljan".

Kako je rekao, iranski pregovarači odobrili su nacrt sporazuma, i izrazio nadu da je isto učinio i vrhovni lider ajatolah Modžtaba Hamnei.

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