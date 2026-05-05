Naime, iako mnogi vozači očekuju da su osnovne usluge na odmorištima uključene u cenu putarine, stvarnost je drugačija i na većini lokacija korišćenje toaleta se već naplaćuje.

"Kao da je auto-put besplatan. Nagradu za menadžera godine trebalo bi da dobije onaj ko ju je prvi uveo. Pretpostavljam da bi trebalo da bude obaveza onoga kome ste platili da koristite auto-put da vam dozvoli da koristite toalet. Isto je i u avionu, brodu, autobusu, kafiću, restoranu itd.", napisao je autor objave.

Dodaje da u Austriji postoje toaleti koje dobijete jer ste platili vinjetu.

"Postoje oni koje morate da platite. Oni koje ja moram da platim su mi znatno bolji, ali ne nužno tražim", navodi se u komentaru.

Još jedan komentator je naveo da sa Inininom aplikacijom, kao i sa Petrolovim, možete skenirati kod iz aplikacije i tako izbeći plaćanje toaleta.

Jedna osoba se takođe uključila i rekla da nema problem da plati toalet ako je čist, ali kada ga plati, a toalet smrdi i neuredan je, žali što je uopšte ušao, piše Dnevno.hr

"Nema naplate za toalet na auto-putu. Plaća se na benzinskim pumpama, koje su privatne kompanije. Koliko ja znam, sa Petrol i INA aplikacijama dobijate besplatan pristup. Ako kupite nešto u prodavnici, dobijete kod koji možete koristiti da biste otišli ​​u toalet. Šta biste vi uradili?", zaključio je jedan od komentatora.

