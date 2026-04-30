Na severnoj obali jezera Garda u susednoj Italiji, u dolini reke Sarka, nalazi se Arko: mali, ali izuzetno šarmantan grad koji kombinuje alpsku dramu, mediteransku klimu i aktivan život na otvorenom. Okružen maslinjacima, vinogradima i strmim stenama, poznat je kao jedno od onih mesta koja su i mirna i energična, savršena za opuštajući vikend odmor, ali i uzbudljivu avanturu.

Njegov stari grad će vas oduševiti svojim divnim kafićima, vinarijama, sladoledinicama i restoranima, a tu su i veličanstvene palate i vile, trajni podsetnici na zlatna vremena u kojima je ova italijanska lepotica bila omiljeno lečilište evropske aristokratije.

Stari grad Arko ima neobičan polulučni oblik, po kome je najverovatnije i dobio ime. Uske kamene ulice, osamljeni trgovi i slikovite fontane stvaraju atmosferu tipičnog italijanskog grada, ali sa alpskim karakterom.

Njegovim pogledom dominira glavni simbol grada, Kastelo di Arko, zamak izgrađen na strmoj litici sa koje vekovima čuva celu dolinu. Ako želite da ga posetite, možete ga posetiti za oko 20 minuta.

Toliko traje prijatna šetnja od centra. Staza će vas voditi kroz istorijske ulice i čuvene maslinjake "Olivaje", a dok se penjete, moći ćete da uživate u prelepom pogledu na jezero Garda, koje se vidi u daljini.

Kastelo di Arko je jedna od najimpresivnijih tvrđava u Alpima. Prvi put se pominje u 12. veku, iako je ovaj deo Italije bio naseljen još od davnina. Unutar zamka možete videti ostatke kula, bedema, zatvora i "Prato dela Lica", dvorišta koje je kroz istoriju imalo praktičnu i odbrambenu ulogu.

U srednjem veku služio je kao mesto okupljanja i vojnih aktivnosti unutar tvrđave, a danas je neka vrsta osmatračnice. Posebnu vrednost u zamku predstavljaju srednjovekovne freske iz 14. veka, koje prikazuju scene iz dvorskog života: plemiće, dame koje igraju šah, viteške motive i legendu o Svetom Đorđu i zmaju.

Zamak Arko je nekada inspirisao nemačkog slikara Albrehta Direra, a njegov akvarel koji prikazuje zamak sada se čuva u Luvru u Parizu.

Grad Arko je popularan i među ljubiteljima planinskog biciklizma i planinarenja, a posebno sportskog penjanja. Strme litice koje ga okružuju idealna su kulisa za Rok Master, prestižno međunarodno takmičenje koje se održava svakog leta i privlači sportiste iz celog sveta.

Zahvaljujući svom položaju između planina i jezera, Arko ima izuzetno blagu klimu i često se opisuje kao "oaza zdravlja" ili "Nica Trentina" jer podseća na Nicu na Azurnoj obali. Iako se nalazi u podnožju Alpa, grad je pun maslina, palmi i mediteranskih biljaka, a jedna od njegovih najlepših zelenih atrakcija je Arboretum Parko Arčidukale, piše Putni kofer.

Ova impresivna botanička bašta, osnovana u 19. veku, danas je dom za više od 200 vrsta biljaka, a sekvoje i druge još egzotičnije vrste su posebno interesantne za turiste. Unutar Arboretuma naći ćete i nekoliko manjih, tematskih bašta koje vas neće ostaviti ravnodušnim. Poseban doživljaj nudi i takozvana Rilkeova promenada.

Prolazi kroz vekovne maslinjake i vidikovce sa pogledom na zamak, a inspirisan je boravkom austrijskog pesnika Rajnera Marije Rilkea u Arku. Naime, grad je bio poznato lečilište austrougarske aristokratije početkom 20. veka, i upravo je tamo Rilke pronašao mir i inspiraciju koju je toliko želeo.

Ovo je grad koji nudi savršen spoj prirode, sporta i kulture: ako se nađete na putovanju u Italiji, ne propustite ga.

