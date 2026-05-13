Centar za zaštitu potrošača u Hamburgu optužio je kompaniju da je smanjila težinu pojedinih proizvoda bez dovoljno jasnog obaveštavanja kupaca, dok su cene istovremeno povećane.

Manje čokolade, viša cena

Prema navodima organizacije, pojedine table Milka čokolade smanjene su sa oko 100 na 90 grama, dok je cena porasla sa 1,49 na 1,99 evra, prenosi Špigel.

Kupci tvrde da ambalaža i vizuelni identitet proizvoda gotovo nisu menjani, zbog čega mnogi nisu odmah primetili razliku u količini.

Sud razmatra moguće obmanjujuće pakovanje

Slučaj je stigao pred Regionalni sud u Bremenu, koji bi trebalo da donese odluku o tome da li je reč o obmanjujućoj poslovnoj praksi.

Tokom prvog ročišta sud je ocenio da bi spor mogao predstavljati primer problematičnog pakovanja koje potrošače dovodi u zabludu.

Šta je „shrinkflation“

Hamburški centar za zaštitu potrošača navodi da se radi o fenomenu poznatom kao „shrinkflation“.

To znači da proizvođač smanjuje količinu proizvoda, dok cena ostaje ista ili raste.

Problem nastaje kada ambalaža i izgled proizvoda ostanu gotovo nepromenjeni, pa kupci imaju utisak da dobijaju istu količinu kao ranije.

Mondelez odbacuje optužbe

Iz kompanije Mondelez navode da su promene jasno označene na pakovanju.

Takođe tvrde da su kupci o novoj težini proizvoda obavešteni preko zvanične internet stranice i društvenih mreža.

Kao glavni razlog za promene kompanija ističe rast troškova u lancu snabdevanja i poskupljenje sirovina.

Čokolada sve skuplja u Evropi

Cena čokolade poslednjih godina značajno raste širom evropskog tržišta.

Jedan od glavnih razloga su problemi u proizvodnji kakaa u Zapadnoj Africi, gde su loši vremenski uslovi i biljne bolesti smanjili prinose.

Prema podacima evropskih statističkih institucija, čokolada je danas znatno skuplja nego 2020. godine, što sve više utiče i na navike potrošača.

Spor oko Milka čokolade ponovo je otvorio pitanje transparentnosti prema kupcima i sve češće prakse „shrinkflation“.

Dok proizvođači tvrde da su promene nužne zbog rasta troškova, potrošačke organizacije upozoravaju da kupci moraju jasnije da budu informisani o tome šta zapravo dobijaju za svoj novac.

