Šara na džepu farmerki postala je predmet međunarodne tužbe

Globalni džins gigant Levi Strauss & Co. pokrenuo je sudski postupak protiv australijske kompanije Globe i jednog od njenih brendova zbog prišivanja etiketa na džepove, za šta tvrdi da predstavlja „očigledno kopiranje“ njegovog zaštićenog dizajna.

Američki proizvođač teksasa izneo je istu optužbu protiv istog brenda, S-Double, još pre 15 godina. S-Double je danas u vlasništvu kompanije Globe sa sedištem u Melburnu, piše Gardijan.

Levi Strauss & Co. redovno podnosi tužbe zbog male platnene etikete koja se nalazi na spoljnoj ivici džepova njihovih farmerki i košulja. Među brendovima protiv kojih je poslednjih godina pokrenuo postupke nalaze se i Iv Sen Loran i Brunello Kučineli.

Tradicija koju brane

Prema navodima sa sajta kompanije, Levi’s koristi karakteristične etikete na džepovima još od 1936. godine.

Sudska dokumentacija podneta Okružnom sudu Severne Kalifornije pokazuje da Levi’s optužuje S-Double za povredu žiga, povredu zaštićenog izgleda proizvoda (trade dress), nelojalnu konkurenciju, lažno oglašavanje i „očigledno kopiranje“. Kompanija tvrdi da je zbog toga izgubila prodaju i pretrpela „nemerljivu i nepopravljivu štetu po ugled, reputaciju i položaj među potrošačima“. Takođe navodi da su optuženi svesno koristili oznake koje krše njene zaštitne znakove i da su znali da će takva praksa naštetiti Levi’su.

„Žig Tab je poznat širom sveta i u Sjedinjenim Američkim Državama ga potrošači prepoznaju kao oznaku autentične i visokokvalitetne Levi’s odeće“, navodi se u tužbi.

„Bio je poznat široj javnosti mnogo pre nego što su tuženi počeli da prodaju proizvode osporene ovom tužbom.“

Jedna nagodba se već dogodila

Levi’s tvrdi da je još 2010. godine postigao nagodbu sa S-Doubleom nakon što se taj brend obavezao da neće prodavati pantalone koje imaju „etiketu, oznaku ili uređaj nalik oznaci, bez obzira na oblik ili boju, pričvršćen na vertikalni šav zadnjeg džepa“.

Međutim, prema navodima tužbe, S-Double je kasnije ponovo počeo da prodaje odeću sa „gotovo identičnim“ oznakama na džepovima. To uključuje košulje i pantalone sa crvenim pravougaonim etiketama na spoljnoj ivici džepova. Levi’s tvrdi da su i košulje sa belim etiketama takođe prekršile njegov zaštitni znak.

Levi’s navodi da je u martu 2026. godine obavestio S-Double i Globe o navodnom kršenju žiga. Kompanija tvrdi da je zahtevala obustavu prodaje spornih proizvoda i dostavljanje podataka o prodaji svih proizvoda sa spornim etiketama od 2011. godine, ali da nije dobila odgovor.

„Postupci tuženih izazvali su i nastaviće da izazivaju nepopravljivu štetu za LS&Co., za koju novčana naknada i druga pravna sredstva nisu dovoljni“, navodi se u tužbi.

Traže zabranu i spisak kupaca

Levi’s od suda traži da zabrani S-Doubleu prodaju bilo kakvih proizvoda koji podsećaju na njegov zaštićeni džepni „Tab“ žig, kao i da naloži kompaniji da dostavi kompletnu listu kupaca kojima su prodati proizvodi koji krše zaštitni znak. Takođe zahteva isplatu celokupne dobiti ostvarene prodajom spornih proizvoda, nadoknadu izgubljene dobiti, odštetu, kamatu i pokrivanje sudskih troškova.

Vrednost kompanije Levi’s procenjuje se na oko 8,8 milijardi dolara na Njujorškoj berzi, dok je Globe vredan oko 71 milion dolara (100 miliona australijskih dolara) i najveći deo prodaje ostvaruje u Australiji. S-Double i Globe su kontaktirani za komentar.

Levi’s na svom sajtu navodi da koristi različite boje i logotipe na džepnim etiketama, dok približno jedna od deset etiketa ostaje potpuno prazna kako bi kompanija očuvala zaštitu svog dizajna.

„Neki pojedinci mogu koristiti etiketu na svojim proizvodima, ali promeniti naziv kako bi tvrdili da se ne radi o imitaciji“, navodi kompanija. „Naš zaštitni znak prazne Tab etikete štiti sam oblik etikete, bez obzira na to šta je na njoj napisano.“

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