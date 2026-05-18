Iransko Ministarstvo ekonomije izrađuje plan koji bi "omogućio upravljanje Ormuskim moreuzom kroz osiguranje", izvestio je Fars.

Model bi bio prihvatljiv drugim zemljama u mirno doba i omogućio bi Iranu da kontroliše moreuz, objavila je iranska novinska agencija, pozivajući se na dokument koji je videla.

Prema planu, Iran bi osigurao "informacionu dominaciju" i bio bi u stanju da razlikuje brodove iz zemalja širom sveta koji tranzitiraju kroz Ormuz, saopštio je Fars.

Teheran je preuzeo kontrolu nad moreuzom nakon američko-izraelskih napada, zabranjujući tranzit brodovima povezanim sa SAD, Izraelom i njihovim saveznicima.

Brodovi "prijateljskih" zemalja koordiniraju tranzit sa iranskom mornaricom. Bezbednost Hormuza je odgovornost iranskih oružanih snaga, kaže Teheran, dodajući da će, shodno tome, upravljanje moreuzom trajno ostati u iranskim rukama, s obzirom na gubitke koje Iranu nanosi prolazak neprijateljskih brodova, piše Fars.

U međuvremenu, Teheran je osmislio dva modela za upravljanje Hormuzom nakon završetka rata.

Model naplate tranzitnih taksi i prodaje usluga brodovima u mirnodopsko vreme, kao što je pilotiranje, bio bi moguć, gledano iz perspektive međunarodnog prava, ali bi Iranu doneo „"olitičke troškove", piše Fars.

Prema ovom modelu, upravljanje Hormuzom bi se ograničilo na prodaju usluga koje bi, u najboljem slučaju, Iranu donele do dve milijarde dolara prihoda.

Model prodaje osiguranja koji je osmislilo Ministarstvo ekonomije predviđa prodaju širokog spektra polisa pomorskog osiguranja i sertifikata o finansijskoj odgovornosti, izveštava Fars.

U početnoj fazi, plan predviđa prodaju polisa osiguranja od inspekcija, zadržavanja i zaplena, sa izuzetkom osiguranja od štete od oružanih napada, napominje novinska agencija, piše tportal.

Takav model bi, pod pretpostavkom niskog rizika, mogao da donese Iranu prihod od preko deset milijardi dolara, ističe Fars.

