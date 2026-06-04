Na listi se, pored poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, nalaze i proizvodi iz oblasti kućne hemije, papirne i kuhinjske galanterije, proizvodi za ličnu higijenu i kozmetiku, kao i pelene.



Obuhvaćeni su i proizvodi značajni za poljoprivrednu proizvodnju, među kojima su sredstva za ishranu i zaštitu bilja, kao i oplemenjivači zemljišta.

Posebna podela za kvarljive proizvode

Usvojenom odlukom precizirano je da je u okviru poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda potrebno izvršiti podelu na kvarljive proizvode čiji je rok trajanja do 30 dana.



Ova mera ima za cilj preciznije praćenje i regulisanje snabdevanja tržišta proizvodima koji zahtevaju posebne uslove čuvanja i bržu distribuciju.



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