Obavezna ugradnja pametnih tahografa u laka komercijalna vozila donosi strože kontrole, ali i značajne troškove i drakonske kazne za one koji se ne prilagode na vreme.

Letnji meseci 2026. godine označiće kraj jedne ere za vozače kombija i lakih komercijalnih vozila u međunarodnom saobraćaju.

Naime, 1. jula stupa na snagu nova direktiva Evropske unije, ključni deo šireg Paketa mobilnosti, koja zahteva obaveznu ugradnju pametnih tahografa druge generacije (G2V2) u sva vozila čija je maksimalna dozvoljena masa, uključujući prikolice, između 2,5 i 3,5 tona.

Godinama je ovaj segment transporta funkcionisao van strogog regulatornog okvira koji važi za teške kamione, ali je Brisel odlučio da stane na kraj nekontrolisanom radnom vremenu vozača, nelojalnoj konkurenciji i umoru za volanom koji ugrožava bezbednost na putevima.

Nova pravila će se primenjivati isključivo na vozila koja obavljaju međunarodni prevoz tereta uz naknadu ili nagradu, što uključuje i kabotažu, dok će domaći prevoz za sada ostati izuzet. Uređaj koji prevoznici moraju da instaliraju daleko je od jednostavnog snimača brzine i vremena.

Pametni tahograf druge generacije, poznat i kao G2V2, je neka vrsta "špijuna u kabini" dizajniranog da spreči bilo kakvu manipulaciju. Zahvaljujući vezi sa evropskim satelitskim sistemom Galileo, uređaj automatski i kriptografski autentifikuje svaki prelazak državne granice bez potrebe za intervencijom vozača.

Ovo eliminiše mogućnost lažiranja lokacije, što je bila praksa na starijim sistemima. Pored toga, G2V2 je opremljen modulom za komunikaciju kratkog dometa (DSRC) koji omogućava policijskim patrolama da daljinski proveravaju podatke o vožnji bez zaustavljanja vozila, piše Poslovni dnevnik.

Kontrolni organi u Nemačkoj, Poljskoj ili Holandiji tako mogu da "skeniraju" vozilo koje prolazi sa nekoliko klikova i odmah otkriju prekršaje, što čini gotovo nemogućim zaobilaženje propisa.

Prilagođavanje novim pravilima predstavljaće značajan finansijski udarac za prevoznike. Dok je cena instalacije za teške kamione, gde je proces već dobro uspostavljen, oko 1.200 evra, za laka komercijalna vozila situacija je mnogo složenija i skuplja.

Zbog razlika u arhitekturi kontrolnih tabli i instalacija između različitih modela kombija, procenjuje se da će ukupni troškovi - koji uključuju uređaj, rad, kalibraciju i softver za obradu podataka - biti između 3.500 i 4.700 evra po vozilu.

Za kompaniju sa voznim parkom od deset kombija, to znači investiciju od preko 40.000 evra. Stručnjaci takođe upozoravaju na "kaznu čekanja". Radionice širom EU su već prebukirane, a oni koji čekaju do poslednjeg trenutka mogli bi da plate i do 60 odsto više za instalaciju zbog ogromne potražnje. Države članice neće pokazati milost prema onima koji ignorišu zakon.

Kazne za neposedovanje potrebnog tahografa su astronomske i mogu ozbiljno ugroziti poslovanje. Apsolutni rekorder je Češka Republika, gde kazna može dostići 350.000 kruna, što je skoro 14.000 evra.

U Nemačkoj, Savezni zavod za teretni saobraćaj (BAG) može izreći kazne do 30.000 evra za teške prekršaje, dok u Španiji kazna ide do 2.001 evro sa mogućnošću trenutne imobilizacije vozila.

Međutim, kazna je često manji problem. Ponovljeni prekršaji mogu dovesti do preispitivanja „dobrog ugleda“ prevoznika, što je osnovni uslov za posedovanje međunarodne transportne licence, što rizikuje potpunu zabranu obavljanja delatnosti.

