Fico je naveo da Slovačka ima određene administrativne obaveze u okviru Plana oporavka i otpornosti Evropske unije, koje je usvojila prethodna vlada, ali je naglasio da joj vetroparkovi nisu neophodni, prenosi portal Ta3.

Prema njegovim rečima, Slovačka već raspolaže izuzetnim energetskim miksom, jer oko 85 odsto električne energije proizvodi iz niskougljeničnih izvora.

On je napomenuo i da Slovačka ima interkonekcije sa svim susednim državama, dok je istovremeno neto izvoznik električne energije.

Fico je poručio da država planira dalji razvoj nuklearne energije, uključujući izgradnju novog nuklearnog postrojenja, koje vidi kao ključni stub buduće energetske sigurnosti. Slovačka će ispuniti svoje administrativne obaveze, ali neće razvijati vetroelektrane, dodao je premijer te države.

"Mi, ponavljam, nećemo ići ovim putem, imamo drugačije ideje o tome kako bi trebalo da izgleda energetski miks Slovačke", zaključio je Fico.

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