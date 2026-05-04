Slovački premijer Robert Fico rekao je da Slovačka neće učestvovati u novim kreditima EU za Ukrajinu.

On je u video obraćanju na Fejsbuku podsetio da je odbio da podrži zajam EU Ukrajini u iznosu od 90 milijardi evra.

Takođe je napomenuo da je Slovačka sused Ukrajine i da zbog toga dve zemlje moraju da se uključe u dijalog i traže rešenja koja neće dodatno narušiti slovačko-ukrajinske odnose.

Sa druge strane Velika Britanija, iako nije članica EU, želi da se pridruži zajmu Brisela za Ukrajinu u iznosu od 90 milijardi evra.

U saopštenju britanske vlade se navodi da očekuju da će britanski premijer Kir Starmer danas na samitu Evropske političke zajednice (EPZ) u Jerevanu reći da Britanija želi da sarađuje sa EU kako bi omogućili da Ukrajina dobije dodatnu vojnu opremu, preneo je Rojters.

Slovački premijer je nedavno rekao da ga evropski političari javno kritikuju zato što se se sastaje i razgovara sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, a da ga tajno po "toaletima u Briselu pitaju šta je rekao Putin", piše RT Balkan.

Inače, Robert Fico najavio je da će 9. maja biti u Moskvi na obeležavanju Dana pobede. Estonija, Litvanija, Letonija i Poljska zabranile su prelet njegovog aviona preko svojih teritorija, dok je Češka odobrila.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.