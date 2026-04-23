On je naveo da su slovačka i mađarska vlada, zajedno sa Evropskom komisijom, imale značajnu ulogu u obnavljanju snabdevanja, i zahvalio Ministarstvu ekonomije i Transpetrolu, preneo je TASR.

Fico je ponovio stav da je Ukrajina obustavila isporuke iz političkih razloga. Prema njegovim rečima, otvaranje naftovoda Družba jutros, pokazalo je da on nije oštećen. Naftovod je, tvrdi Kijev, oštećen 27. januara tokom rata Rusije i Ukrajine, nakon čega Slovačka i Mađarska nisu dobijale naftu tim pravcem.

On je izrazio sumnju da je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski obustavio isporuke iz političkih razloga, iako je, kako je naveo, naftovod bio funkcionalan.

Zelenski je, prema Ficu, povezao popravku Družbe sa deblokadom kredita od 90 milijardi dolara od EU i napretkom u pregovorima o pristupanju, piše Tanjug.

Slovačka je od protekle noći počela da prima sirovu naftu preko naftovoda Družba, saopštilo je danas Ministarstvo ekonomije te zemlje.

