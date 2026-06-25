Slovačka neće izdvajati budžetska sredstva za vojnu pomoć Ukrajini u novom paketu pomoći Kijevu od NATO saveza od 70 milijardi evra, poručio je slovački premijer Robert Fico.

"Sa velikom zabrinutošću pratim pripreme za samit NATO-a u Ankari. Samit će biti održan u prvoj sedmici jula i čujem da ponovo žele da prikupe novac za Ukrajinu", rekao je Fico u razgovoru sa studentima.

On je dodao da se govori o pomoći od 70 milijardi evra.

"Ovo govorim prvi put javno: učiniću sve da osiguram da Slovačka ne učestvuje u vojnom zajmu Ukrajini. Spremni smo da pružimo humanitarnu pomoć Ukrajini", naglasio je slovački premijer, piše RT Balkan.

Fico je podvukao da Bratislava "iz svog budžeta neće dati Ukrajini novac za oružje i rat".

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