EUR EUR 117,07 117,42din 117,77
USD USD 100,55 100,85din 101,15
CAD CAD 72,92 73,14din 73,36
AUD AUD 72,04 72,26din 72,48
GBP GBP 135,12 135,52din 135,93
CHF CHF 128,22 128,61din 128,99
KURSNA LISTA

Svet

"Siguran put ka bankrotu" - ruska ekonomija je na ivici

Rusko domaće tržište podelilo se na veoma nestabilnu „dvostruku ekonomiju“, jer su ogromni državni izdaci za održavanje invazije na Ukrajinu izazvali duboku stagnaciju u nevojnim privrednim sektorima.

 

Autor:  Stanko Stamenković
31.05.2026.07:46
0
"Siguran put ka bankrotu" - ruska ekonomija je na ivici
Foto: Pexels
Zlatna Lego kockica vredi bogatstvo - upravo je prodata na aukciji
Foto: Shutterstock
 Zlatna Lego kockica vredi bogatstvo - upravo je prodata na aukciji
Prethodna vest
Evropa na udaru toplotnog talasa - samo Grčku će koštati milijarde
Foto: Freesurf/Shutterstock
 Evropa na udaru toplotnog talasa - samo Grčku će koštati milijarde
Sledeća vest

Početni talas privrednog rasta, podstaknut intenzivnom ratnom proizvodnjom, uglavnom se iscrpeo, otkrivajući ozbiljne strukturne neravnoteže.

Kako bi sprečio da rastući budžetski deficit izmakne kontroli, Kremlj je drastično povećao poreze i proširio unutrašnje zaduživanje, čime guši i paralizuje civilno preduzetništvo u privredi, navodi analiza agencije AP, piše Indeks.

Dvostruka ekonomija

Prema rečima Najdžela Guld-Dejvisa, višeg saradnika za Rusiju i Evroaziju pri International Institute for Strategic Studies (IISS) sa sedištem u Londonu, snažan pritisak rata doveo je do rasta cena kapitala, rada i sirovina. Ova finansijska neravnoteža usmerila je novac i radnu snagu gotovo isključivo u vojno-industrijski kompleks, dok civilna proizvodnja, maloprodaja i javne usluge propadaju pod teretom visokih kamatnih stopa i regulatornih opterećenja.

Iako je istovremeni sukob između SAD i Irana podigao globalne cene sirove nafte iznad 100 dolara po barelu, prvi put od 2022. godine, obezbedivši Moskvi neočekivane prihode od energenata, te privremene finansijske injekcije nisu uspele da reše osnovne makroekonomske slabosti Rusije.

„Kako bi održao rat, Kremlj će biti primoran na prisilnu mobilizaciju ljudskih i materijalnih resursa“, upozorio je Guld-Dejvis, napominjući da će ekonomski pritisci naterati rusku vladu da sistematski ukine „poslednje postsovjetske tržišne slobode, slobodu rada i slobodu kretanja“.

Budžetska rupa i kriza likvidnosti

Stvarnost ove ekonomske stagnacije potvrđuju i interni podaci ruske vlade koji su dospeli u javnost. U dopisu ruskog ministra finansija Anton Siluanov upozorava se da će rashodi za odbranu premašiti ovogodišnji budžet za najmanje 2 biliona rubalja (28 milijardi dolara). Moskva je u budžetu za 2026. godinu za odbranu i bezbednost izdvojila 16,8 biliona rubalja (238 milijardi dolara), što čini gotovo 40 odsto svih državnih rashoda.

Davanje prioriteta vojsci izazvalo je fiskalnu krizu bez presedana. Dok je Kremlj prvobitno za celu 2026. godinu predviđao deficit od 3,8 biliona rubalja (53 milijarde dolara), stvarni deficit je samo u prva četiri meseca godine porastao na 5,9 biliona rubalja (82 milijarde dolara).

Taj manjak predstavlja približno 2,5 odsto ukupnog BDP-a Rusije i označava najveću fiskalnu rupu zabeleženu od početka sveobuhvatne invazije. Kako bi država mogla da funkcioniše, Ministarstvo finansija zatražilo je hitno zamrzavanje 2,9 biliona rubalja (40 milijardi dolara) planiranih mirnodopskih izdataka.

Pored državnog budžeta, i širi ruski korporativni i finansijski sistem pokazuje ozbiljne znake propadanja. Interni izveštaj moskovskog prokremaljskog Center for Macroeconomic Analysis and Short-Term Forecasting otkrio je da je udeo toksične i nenaplative imovine u ruskom bankarskom sektoru tri uzastopna meseca premašivao međunarodno priznati krizni prag od 10 odsto.

Banke pod državnom kontrolom trenutno prikrivaju te loše plasmane prinudnim restrukturiranjem dugova kako bi sprečile širenje panike. Istovremeno, gotovo polovina svih ruskih preduzeća prijavljuje ozbiljna i sistemska kašnjenja u plaćanju od strane poslovnih partnera, što stvara rastući lanac rizika od neplaćanja koji preti zamrzavanjem domaće trgovine.

Problemi na frontu i ukrajinski odgovor

Ovo unutrašnje ekonomsko propadanje direktno utiče na moral stanovništva. Suočen sa operativnim zastojem na ukrajinskom ratištu i raširenim zamorom od rata među civilima, ruski predsednik Vladimir Putin očajnički pokušava da promeni domaći narativ.

Kremlj je značajno pojačao svoje dalekometne raketne i bespilotne napade na Kijev, nadajući se da će spektakularna vazdušna bombardovanja veštački ojačati Putinov rejting u zemlji i uveriti duboko pesimističnu rusku javnost da Moskva i dalje ima stratešku prednost.

Međutim, ovu medijsku kampanju sve više potkopavaju ukrajinske protivmere. Tokom protekle godine Oružane snage Ukrajine izvele su uspešne lokalizovane kontraofanzive kako bi povratile okupirane teritorije. Još važnije, Kijev je primenio sopstvene „dalekometne sankcije“ – koordinisane operacije bespilotnim letelicama za duboke udare na ključnu infrastrukturu unutar Rusije.

Ovi precizni udari već su onesposobili i smanjili ruske kapacitete za preradu nafte za procenjenih 10 odsto, prisiljavajući energetske kompanije da zatvaraju aktivne bušotine. Fizičkim uništavanjem rafinerija i fabrika oružja koje finansiraju i opremaju vojsku, ukrajinske jedinice za duboke udare nanose dvostruku – političku i ekonomsku – štetu, gurajući već neuravnoteženu i krhku rusku ratnu ekonomiju bliže sistemskom bankrotu.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Expo

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na TiktokuFejsbuku i na našoj Instagram stranici
 
 

 

ekonomija Rusija Rat u Ukrajini bankrot

Povezane vesti

Putin otpisuje dugove Rusima - otpis kredita u zamenu za vojnu službu
Foto: miss.cabul/shutterstock

Putin otpisuje dugove Rusima - otpis kredita u zamenu za vojnu službu

10:09 | 0
Rusija pritiska Jermeniju - jeftin gas pod znakom pitanja
Foto: photoibo/shutterstock

Rusija pritiska Jermeniju - jeftin gas pod znakom pitanja

16:18 | 0
Proizvodnja je pred slomom - razorni udarac za rusku vojnu industriju
Foto: Octavio Hoyos / Shutterstock.com

Proizvodnja je pred slomom - razorni udarac za rusku vojnu industriju

07:07 | 0
Najvažniji ekonomski partner Srbije - Vučić najavio milijarde u investicijama i 33 sporazuma
Foto:Alessia Pierdomenico / Shutterstock.com

Najvažniji ekonomski partner Srbije - Vučić najavio milijarde u investicijama i 33 sporazuma

13:05 | 0
Muke po Evropi
Foto: Tomas Ragina / Shutterstock.com

Muke po Evropi

11:34 | 0
Komentari (0)

Svet

Nešto se tu ne uklapa - imaju 3 miliona nezaposlenih, a stalno traže radnike
Foto: Freepik

Nešto se tu ne uklapa - imaju 3 miliona nezaposlenih, a stalno traže radnike

11:28 Svet
Svaki rat je skup - SAD je napad na Iran koštao više od 24 milijarde evra
Ilustracija

Svaki rat je skup - SAD je napad na Iran koštao više od 24 milijarde evra

10:21 Svet
"Očajan sam" - Balkanac na radu u Nemačkoj detaljno opisao svoju muku
Foto: Shutterstock/Jose HERNANDEZ Camera 51

"Očajan sam" - Balkanac na radu u Nemačkoj detaljno opisao svoju muku

08:59 Svet
Evropa na udaru toplotnog talasa - samo Grčku će koštati milijarde
Foto: Freesurf/Shutterstock

Evropa na udaru toplotnog talasa - samo Grčku će koštati milijarde

08:27 Svet
Zvanično najskuplja zemlja na svetu - pretekli su i Švajcarsku
Foto: Shutterstock

Zvanično najskuplja zemlja na svetu - pretekli su i Švajcarsku

07:13 Svet
Sad vredi skoro bilion dolara - najvredniji startap u oblasti AI
Foto: RixAiArt / Shutterstock.com

Sad vredi skoro bilion dolara - najvredniji startap u oblasti AI

14:14 Svet
U Evropi grade jedan od najvećih tunela na svetu
Foto: Pixabay

U Evropi grade jedan od najvećih tunela na svetu

13:34 Svet
Uništavanje legende - novi električni ferari liči na krompir
Foto: Youtube printscreen/carwow

Uništavanje legende - novi električni ferari liči na krompir

11:08 Svet
Tek su prešli na evro, već problemi - EU pokreće proceduru protiv Bugarske
Foto: Shutterstock

Tek su prešli na evro, već problemi - EU pokreće proceduru protiv Bugarske

07:08 Svet
Sve teža situacija - Tramp izneo oštre uslove pred ključnu odluku
Foto: DT phots1/Shutterstock

Sve teža situacija - Tramp izneo oštre uslove pred ključnu odluku

18:32 Svet

Najnovije

Najčitanije

1H

Nacrt srpskog zakona je spreman - moguć odlazak u penziju sa 58 godina

1H

Nešto se tu ne uklapa - imaju 3 miliona nezaposlenih, a stalno traže radnike

2H

Svaki rat je skup - SAD je napad na Iran koštao više od 24 milijarde evra

3H

"Očajan sam" - Balkanac na radu u Nemačkoj detaljno opisao svoju muku

4H

Evropa na udaru toplotnog talasa - samo Grčku će koštati milijarde

1D

Tek su prešli na evro, već problemi - EU pokreće proceduru protiv Bugarske

23H

U Evropi grade jedan od najvećih tunela na svetu

1D

Uništavanje legende - novi električni ferari liči na krompir

1D

Jug Srbije ima šansu - šta kineske investicije znače za radnike "Jumka" i "Simpa"

1D

I zvanično u komšiluku - zabranjena prodaja energetskih pića malotnicima

Vidi sve

Vremenska prognoza

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,07 117,42 117,77
USD USD 100,55 100,85 101,15
CAD CAD 72,92 73,14 73,36
AUD AUD 72,04 72,26 72,48
GBP GBP 135,12 135,52 135,93
CHF CHF 128,22 128,61 128,99

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 63.410,00 €
ETH ETH 1.737,81 €
LTC LTC 45,02 €
DOT DOT 1,02 €
BCH BCH 259,60 €
LINK LINK 7,92 €
BNB BNB 623,23 €
XMR XMR 318,84 €
Powered by CoinGecko API