Kriza pogađa jednog od najvećih svetskih proizvođača guma, Mišlen. Francuski gigant je najavio veliko smanjenje broja zaposlenih, planirajući da smanji broj zaposlenih za 1.500 u naredne tri godine. Kompanija, sa sedištem u Klermon Feranu, proizvodi više od 160 miliona guma godišnje i u 2024. godini ostvarila je promet od oko 26,7 milijardi evra.

Uprkos visokim prihodima, rukovodstvo tvrdi da su visoki troškovi proizvodnje, energije i rada u Francuskoj postali ozbiljan problem za poslovanje, piše magazin Feniks.

Žele da smanje broj zaposlenih bez otpuštanja Prema rečima kompanije, smanjenje broja zaposlenih trebalo bi da se sprovede dobrovoljnim odlaskom radnika, a ne klasičnim otpuštanjima. Najveći deo smanjenja odnosiće se na administrativni i uslužni sektor, gde će nestati oko dve trećine radnih mesta.

Ostatak smanjenja odnosi se na industrijski deo poslovanja. Mišlen trenutno zapošljava više od 132.000 ljudi širom sveta i posluje u 175 zemalja. Samo u Francuskoj kompanija ima više od 30 lokacija i skoro 17.000 zaposlenih. Planiranih 1.500 otpuštanja predstavlja oko devet procenata ukupne radne snage kompanije u toj zemlji.

Visoki troškovi i porezi su glavni razlog krize U zvaničnom saopštenju, Mišlen ističe da su troškovi rada i energije u Francuskoj među najvišim u industrijskom sektoru, a dodatni problem je visoko poresko opterećenje.

Rukovodstvo tvrdi da upravo zato mora da sprovede restrukturiranje kako bi ostalo konkurentno na globalnom tržištu. Ovo nije prvi talas otpuštanja u kompaniji. Mišlen je već ukinuo oko 1.200 radnih mesta tokom 2024. godine i zatvorio dva proizvodna pogona u Francuskoj.

Direktor kompanije Floran Menego je ranije upozorio da Mišlenov industrijski biznis u Francuskoj posluje sa gubitkom. Konkurencija u automobilskoj industriji je sve jača.

Mišlen je i dalje vodeći proizvođač guma po prihodima, ispred američkih konkurenata Bridžstona i Gudijera, dok je nemački Kontinental među najvećim evropskim konkurentima. Međutim, rast troškova proizvodnje i sve veći pritisak konkurencije primoravaju velike industrijske kompanije da štede i reorganizuju svoje poslovanje.

