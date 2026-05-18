Nakon godina političkih sukoba, pravnih izazova i javnih kontroverzi, toranj visok 180 metara dostigao je svoju konačnu visinu, što predstavlja jednu od najznačajnijih građevinskih prekretnica u francuskoj prestonici u poslednjim decenijama.

Smešten kod Porte de Versaj u 15. arondismanu grada, ovaj mešoviti kompleks od 42 sprata prvi je veliki neboder izgrađen u centralnom delu Pariza još od završetka Montparnasse Tower 1973. godine. Projekat je postao simbol rastuće tenzije između očuvanja istorijskog identiteta Pariza sa niskom gradnjom i prihvatanja modernog urbanog razvoja, piše Parametric arhitecture.

Tanka staklena oštrica iz jednog ugla

Neobičan trouglasti oblik kule učinio ju je jednim od najprepoznatljivijih arhitektonskih projekata koji se trenutno grade u Evropi. U zavisnosti od ugla posmatranja, građevina izgleda ili kao tanka staklena oštrica ili kao ogromna piramida koja se uzdiže iznad panorame Pariza. Arhitekti iz biroa Herzog & de Meuron osmislili su zgradu tako da smanje njen vizuelni volumen, a istovremeno maksimalno povećaju prirodno osvetljenje i energetsku efikasnost.

Izgradnja Tour Triangle bila je veoma turbulentna još od trenutka kada je projekat prvi put predstavljen 2008. godine. Gradski odbornici Pariza prvobitno su odbili projekat 2014. zbog zabrinutosti oko njegove visine i uticaja na istorijski izgled grada. Plan je kasnije odobren 2015, preživeo je više sudskih osporavanja i konačno je ušao u punu fazu izgradnje 2022. godine.

Otvaranja do kraja 2026. godine

Očekuje se da će neboder biti otvoren do kraja 2026. godine i da će sadržati kancelarijski prostor, hotel, konferencijske sale, prodavnice, restorane, vidikovce i javne kulturne sadržaje. Pojedini izveštaji navode i da bi na višim spratovima mogla da bude smeštena imerzivna panoramska atrakcija, sa spektakularnim pogledom na Pariz.

Sa visinom od 180 metara, Tour Triangle će postati jedna od najviših zgrada u Parizu, iza Ajfelova tornja i kule Monparnas. Investitori tvrde da je projekat projektovan sa snažnim fokusom na održivost, uz energetski efikasne sisteme, velike staklene fasade radi optimalnog korišćenja dnevne svetlosti, geotermalnu tehnologiju i smanjenu emisiju ugljenika.

Pristalice projekta veruju da toranj predstavlja modernu evoluciju Pariza i da bi mogao da transformiše četvrt Porte de Versailles u novi poslovni i kulturni centar. Kritičari, međutim, i dalje smatraju da neboder narušava tradicionalni arhitektonski karakter grada i otvara vrata daljoj izgradnji visokih zgrada u centralnom Parizu.

Bez obzira na polemike, ceremonija dostizanja pune visine potvrđuje da Tour Triangle više nije samo kontroverzni predlog ili futuristički render. Posle skoro dve decenije planiranja i protivljenja, staklena piramida sada je trajni deo panorame Pariza.

