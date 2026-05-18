Reč je o saobraćajnici dugoj 12,4 kilometra koja povezuje glavni grad Sen Deni i grad La Posesion, a najveći deo trase izgrađen je na stubovima usred Indijskog okeana.

Prvi veliki deo auto-puta već je pušten u saobraćaj, dok je obalski segment između Sen Denija i Grand Saloua pri samom završetku. Međutim, zapadni deo prema gradu La Posesion i dalje je u izgradnji, prenosi Revijahak, prenosi B92.

Centralni deo čitavog projekta predstavlja most dug čak 5,4 kilometra koji je izgrađen direktno u moru. Nalazi se na visini između 20 i 30 metara iznad nivoa mora i udaljen je oko 70 metara od obale.

Put je širok 30 metara i ima po tri trake u svakom smeru, a osim automobila i autobusa, predviđen je i za pešake i bicikliste.

Prethodni put nosio je naziv "Route du Littoral" (RN1) i prolazio je tik uz strme litice. Klizišta, obilne kiše i ogromni talasi često su izazivali ozbiljne prekide saobraćaja koji su ponekad trajali i nedeljama.

Trenutno oko 70.000 vozila svakodnevno koristi deonicu koja je već otvorena za saobraćaj. Ogromna tehnička složenost projekta, ali i problemi sa nabavkom potrebnog materijala, doveli su do velikih kašnjenja i drastičnog povećanja troškova.

Iako je prvobitno procenjeno da će projekat koštati oko 1,6 milijardi evra, sada se očekuje da će konačna cifra dostići približno 2,5 milijarde evra. To znači da cena iznosi oko 200 miliona evra po kilometru, zbog čega se veruje da je reč o najskupljem putu na svetu. Završetak kompletnog projekta očekuje se 2030. godine.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.