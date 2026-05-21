Kako je navedeno u saopštenju kompanije, na jutarnjoj sesiji Dana investitora u severnoameričkom sedištu kompanije u Obern Hils u Mičigenu, rukovodstvo Stellantisa iznelo je šest osnovnih principa svoje buduće strategije.



Osnovni principi plana FaSTLAne 2030 su efikasnije upravljanje jedinstvenim portfoliom brendova, ulaganje u globalne platforme, pogonske sisteme i tehnologiju, partnerstva koja dopunjuju osnovne prednosti Stellantisa, optimizacija proizvodne mreže, izvrsnost u poslovanju i osnaživanje regiona i lokalnih timova.



Izvršni direktor Antonio Filoza je rekao da je FaSTLAne 2030 rezultat meseci disciplinovanog rada širom Kompanije i osmišljen je da podstakne dugoročni profitabilni rast.



"Sa kupcem u centru svega što radimo, plan će ostvariti našu svrhu - da pokrećemo ljude brendovima i proizvodima koje vole i kojima veruju, uz podršku naše jedinstvene kombinacije prednosti", dodao je on.



Filoza, zajedno sa članovima rukovodstva kompanije Stellantis (SLT), detaljno je predstavio stubove FaSTLAne 2030 tokom strateške sesije Dana investitora.



Kako je navedeno, pristup kompanije upravljanju portfoliom brendova i planu proizvoda je revidiran kako bi se maksimalno povećala kapitalna efikasnost, izbegla duplirana ulaganja i podržala profitabilnost.



Ovo će rezultirati time da će između sada i 2030. godine biti više od 60 novih lansiranja vozila i 50 značajnih osveženja, kroz sve brendove i tipove pogona, uključujući 29 baterijskih električnih vozila, 15 plug-in hibridnih ili električnih vozila produženog dometa, 24 hibridna vozila i 39 vozila sa motorima s unutrašnjim sagorevanjem ili blagih hibrida.



"Sa ovim fokusiranim pristupom, Stellantis sada ima četiri globalna brenda sa najvećim obimom i najvećim potencijalom za profitabilnost: Jeep®, Ram, Peugeot i FIAT. Ovi brendovi, sa prisustvom u više regiona, prirodna su početna tačka za lansiranja svih novih globalnih resursa. Sedamdeset procenata ulaganja u brendove i proizvode u okviru plana biće usmereno ka ovim brendovima, kao i ka Pro One, poslovnoj jedinici Stellantisa za komercijalna vozila", navedeno je u saopštenju kompanije.



Kompanija planira da dodatno uloži u budućnost Maseratija, luksuznog brenda sa jedinstvenim nasleđem među kupcima i snažnom gamom modela, dodavanjem dva nova vozila u E segmentu.



Detaljan plan biće predstavljen u Modeni u decembru 2026. godine.



"Svaki brend u Stellantisu imaće jasnu ulogu u ostvarivanju naših obaveza iz plana FaSTLAne 2030", rekao je Filoza.



Tokom narednih pet godina, Stellantis će uložiti više od 24 milijarde evra (40 odsto ukupnih ulaganja u istraživanje, razvoj i kapitalne izdatke tokom tog perioda) u globalne platforme, pogonske sisteme i nove tehnologije.



Platforme su modularno dizajnirane kako bi povećale efikasnost i konkurentnost,a do 2030. godine, 50 odsto godišnjeg globalnog obima proizvodnje biće zasnovano na tri globalne platforme, uključujući potpuno novu platformu STLA One.



Tehnologija "made for humans" (napravljena za ljude) nalazi se u središtu plana FaSTLAne 2030. Tehnološka strategija Stellantisa polazi od jednostavnog principa: tehnologija ima smisla samo ako unapređuje svakodnevni život stvarnih kupaca - nema tehnologije radi same tehnologije.



"Otvarajući novo poglavlje sa veštačkom inteligencijom integrisanom kroz čitav tehnološki sistem, plan podrazumeva razvoj globalnih tehnologija u saradnji sa vodećim partnerima prve kategorije i njihovu lokalnu primenu kroz brendove i proizvode u svakom regionu - STLA Brain, skalabilna centralna računarska i softverska arhitektura Stellantisa, STLA SmartCockpit, koji će definisati novi način na koji kupci komuniciraju sa svojim vozilima, STLA AutoDrive, skalabilni sistem autonomne vožnje kompanije", navedeno je u saopštenju kompanije, piše Tanjug.



Sve ove tehnologije biće predstavljene 2027. godine, a do 2030. godine, 35 odsto godišnjeg globalnog obima proizvodnje biće opremljeno najmanje jednom od ovih tehnologija, dok će do 2035. taj udeo porasti na više od 70 odsto.



