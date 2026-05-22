Venecuela je ovog meseca postala treći najveći snabdevač Indije sirovom naftom, dok rat na Bliskom istoku i zatvaranje Ormuskog moreuza primoravaju države da ubrzano traže alternativne izvore energenata.



Prema podacima energetskih analitičkih službi, isporuke venecuelanske nafte Indiji porasle su za skoro 50 odsto u odnosu na april, što ukazuje na značajne promene u globalnim energetskim tokovima.



Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da se očekuje da će vršilac dužnosti predsednika Venecuele Delsi Rodrigez naredne nedelje posetiti Indiju radi razgovora o prodaji nafte i energetskoj saradnji.



Sa oko 303 milijarde barela nafte, što predstavlja približno 17 odsto svetskih rezervi, Venecuela raspolaže najvećim rezervama nafte na svetu, većim čak i od rezervi Saudijske Arabije i Sjedinjenih Američkih Država. Međutim, dugogodišnje američke sankcije i ekonomska kriza značajno su oslabile proizvodnju u toj zemlji.



Kako se sukobi na Bliskom istoku produbljuju, a globalno tržište nafte postaje sve nestabilnije, Vašington, prema ocenama analitičara, nastoji da venecuelansku naftu ponovo vrati na svetsko tržište.



Indija je u prethodnom periodu značajno povećala uvoz ruske nafte usled globalne energetske krize, što je izazvalo nezadovoljstvo u Vašingtonu. Američke vlasti smatraju da prihodi od prodaje energenata pomažu finansiranje ruskih vojnih aktivnosti u Ukrajini:

Pre eskalacije krize sa Iranom, indijski premijer Narenda Modi najavio je da će Indija postepeno smanjivati zavisnost od ruske nafte i povećati uvoz iz Sjedinjenih Američkih Država i Venecuele.



Marko Rubio će od 23. do 26. maja boraviti u Indiji, gde će sa indijskim zvaničnicima razgovarati o trgovini, odbrambenoj saradnji i energetskoj bezbednosti.



„Želimo da im prodamo onoliko energenata koliko budu želeli da kupe“, izjavio je Marko Rubio.



„Takođe smatramo da postoje mogućnosti i kada je reč o venecuelanskoj nafti. Koliko mi je poznato, vršilac dužnosti predsednika Venecuele Delsi Rodrigez naredne nedelje će otputovati u Indiju“, dodao je on, piše Politika.



Analitičari ocenjuju da Vašington pokušava da preoblikuje globalne lance snabdevanja energijom, kako bi smanjio uticaj Irana u eventualnim mirovnim pregovorima, ali i istovremeno pojačao kontrolu nad naftnim sektorom Venecuele.



