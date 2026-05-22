Fjučersi sirove nafte marke Brent popeli su se iznad 105 dolara po barelu nakon što su izveštaji ukazivali da je iranski vrhovni vođa naredio da rezerve obogaćenog uranijuma zemlje ostanu u Iranu, što komplikuje tekuće mirovne pregovore, jer demontaža teheranskog nuklearnog programa ostaje glavni zahtev SAD.

Prema podacima sa berzi, cena gasa je na današnjem otvaranju TTF-a iznosila 47,92 EUR/MWh ili oko 495 evra za 1.000 kubika, što predstavlja pad od približno 3,01 odsto.

Evropski berzanski indeksi su porasli na današnjem otvaranju: Stoxx 600: 624,10 (+0.5 odsto), FTSE 100: 10,484.10 (+0.39 odsto), DAX 40: 24,785.40 (+0.73 odsto), CAC 40: 8,134.51 (+0.60 odsto) i FTSE MIB: 49,449.50 (+0.57 odsto).

Američki indeksi su na otvaranju berzi iznosili Dow Jones: 50,395.14, (+0.55 odsto), S&P 500: 7,462.70 (+0.17 odsto), Nasdaq: 29,356.05 (+0.20 odsto) i Russell 2000: 2,841.74 (+0.87 odsto).

Zlato danas iznosi 4,525 dolara po unci što je pad od 0,35 odsto u odnosu na prethodni dan, a pšenica košta 648,17 dolara po bušelu (27,2 kg) ili za 0,10 odsto više, piše Tanjug.

Valutni par EUR/USD iznosi 1,1615 i vrednost evra je manja za 0,08 odsto u odnosu na prethodni dan.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.